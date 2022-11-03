Как выяснил Rus.LSM.lv, в Саласпилсской основной школе после языковых проверок отстранены пять учителей, из-за чего там теперь отменяют и переносят уроки. В Латвийском профсоюзе работников образования и науки (LIZDA) рассказывают, что проверки проходят и в других образовательных учреждениях и даже детсадах. Причина - поправки к закону об образовании, вступившие в силу 25 октября.
Школа в Саласпилсе лишилась 5 учителей из-за незнания госязыка. Проверки продолжаются
Как пишет издание, в Саласпилсской школе прошла проверка из Центра государственного языка. Тех, кто ее не прошел, отстранили от исполнения обязанностей - но только временно, пока учителя не подтвердят свои знания латышского на высшую категорию.
"Мы привлекли учителей как из нашей школы, так и из других и, насколько это возможно, обеспечиваем процесс обучения. Конечно, требуется значительная перепланировка, и будут сложности. Допускаем, что каких-то уроков временно не будет", - сообщила изданию директор школы Венеранда Богдане.
Более подробно о произошедшем рассказали в Саласпилсской думе.
"Произошли изменения в законе, которые устанавливают, что в таком случае директор должен без промедления отстранить учителя от работы на три месяца. За эти три месяца педагог должен улучшить свои знания и сдать экзамен на знание госязыка на уровне C1, после чего можно вернуться в школу", - сообщила Rus.LSM.lv глава отдела образования городской думы Инга Элксне.
Речь о поправках к закону об образовании, предусматривающих переход образования на латышский язык. Также законопроект ужесточает требования владения языком к руководителям образовательных учреждений и педагогам - не ниже категории C1. Поправки вступили в силу 25 октября. В тот же день в Саласпилсскую школу пришли с проверкой.
"Один учитель пенсионного возраста на работу больше не вернется.
Говоря об остальных четырех… Мы уверены, что двое сдадут экзамен, потому что очень хотят вернуться. Еще двое сомневаются. [...] Самоуправление приняло решение предложить им интенсивные курсы языка", - сообщила Элксне.
В Министерстве образования, которое стало автором поправок, изданию сообщили, что к проверкам отношения не имеют. Их проводит Центр госязыка, а министерство даже не всегда информируют о их результатах. В центре изданию не смогли сказать, сколько именно человек уже отстранили от работы.
Не только Саласпилс
То, что проверки проходят по всей Латвии, в том числе в детских садах, подтвердила глава LIZDA Инга Ванага:
"Это решение надо было принять. Но! То, что мы как профсоюз видим - это что политики в парламенте, в министерстве старались не видеть реальности.
Вначале надо было понять, сколько таких педагогов. Указать период, до которого те, кто хочет работать, должны использовать эту возможность. Это последняя возможность - если вы ее не используете, тогда уходите из сектора образования, если вы не готовы знать латышский на самом высоком уровне".
По словам Ванаги, отстранение учителей еще больше усугубит проблему нехватки педагогов в школах Латвии.
"Министерству надо было действовать! А не просто принять норму.
Чтобы директора и самоуправления теперь это все решали", - говорит она.
Сколько учителей в Латвии отстранены после языковых проверок, LIZDA пока не известно.
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