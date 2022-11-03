Школа в Саласпилсе лишилась 5 учителей из-за незнания госязыка. Проверки продолжаются

"Один учитель пенсионного возраста на работу больше не вернется.

Говоря об остальных четырех… Мы уверены, что двое сдадут экзамен, потому что очень хотят вернуться. Еще двое сомневаются. [...] Самоуправление приняло решение предложить им интенсивные курсы языка", - сообщила Элксне.

В Министерстве образования, которое стало автором поправок, изданию сообщили, что к проверкам отношения не имеют. Их проводит Центр госязыка, а министерство даже не всегда информируют о их результатах. В центре изданию не смогли сказать, сколько именно человек уже отстранили от работы.

Не только Саласпилс

То, что проверки проходят по всей Латвии, в том числе в детских садах, подтвердила глава LIZDA Инга Ванага:

"Это решение надо было принять. Но! То, что мы как профсоюз видим - это что политики в парламенте, в министерстве старались не видеть реальности.

Вначале надо было понять, сколько таких педагогов. Указать период, до которого те, кто хочет работать, должны использовать эту возможность. Это последняя возможность - если вы ее не используете, тогда уходите из сектора образования, если вы не готовы знать латышский на самом высоком уровне".

По словам Ванаги, отстранение учителей еще больше усугубит проблему нехватки педагогов в школах Латвии.

"Министерству надо было действовать! А не просто принять норму.

Чтобы директора и самоуправления теперь это все решали", - говорит она.

Сколько учителей в Латвии отстранены после языковых проверок, LIZDA пока не известно.