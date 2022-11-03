Раздача постов: стало ясно, сколько должностей в Кабмине может получить каждая партия

Однако официально до сих пор не объявлено, каким может быть разделение сфер ответственности.

Речь идет о 16 должностях: премьер-министра, спикера Сейма и министров правительства.

Как сообщалось, сегодня, 3 ноября, в 14:00 партнеры будущей коалиции "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение подписывают меморандум о сотрудничестве, сообщил после переговоров трех политических сил руководитель "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что после подписания меморандума станет ясным распределение обязанностей партий будущей коалиции.

Коалиционные политики связывают распределение депутатов в комиссиях с формированием правительства

Предстоящее распределение депутатов Сейма по комиссиям будет тесно связано с процессом формирования правительства, заявили политики будущей коалиции.

Депутат Янис Домбрава сообщил LЕТА, что перед формированием комиссий следует дождаться дальнейших этапов формирования правительства, чтобы в случае, если депутат становится министром, "не было бы пустого места" в комиссии.