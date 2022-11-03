Среди будущих партнеров по коалиции не исключается возможность того, что в новом правительстве "Новое Единство" сможет занять семь постов, "Объединенному списку" могут достаться четыре позиции, помимо должности спикера Сейма, и еще четыре должности получит Национальное объединение, свидетельствует неофициальная информация, поступившая в распоряжение агентства LЕТА.
Раздача постов: стало ясно, сколько должностей в Кабмине может получить каждая партия
Однако официально до сих пор не объявлено, каким может быть разделение сфер ответственности.
Речь идет о 16 должностях: премьер-министра, спикера Сейма и министров правительства.
Как сообщалось, сегодня, 3 ноября, в 14:00 партнеры будущей коалиции "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение подписывают меморандум о сотрудничестве, сообщил после переговоров трех политических сил руководитель "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он отметил, что после подписания меморандума станет ясным распределение обязанностей партий будущей коалиции.
Коалиционные политики связывают распределение депутатов в комиссиях с формированием правительства
Предстоящее распределение депутатов Сейма по комиссиям будет тесно связано с процессом формирования правительства, заявили политики будущей коалиции.
Депутат Янис Домбрава сообщил LЕТА, что перед формированием комиссий следует дождаться дальнейших этапов формирования правительства, чтобы в случае, если депутат становится министром, "не было бы пустого места" в комиссии.
Он отметил, что в предыдущих созывах парламента практика создания комиссий была иной. В 13-м Сейме комиссии начали свою работу, но позже в их руководстве и составе произошли большие изменения. Однако бывали и ситуации, когда депутаты избирались в комиссии уже после соглашения о правительстве.
Многое будет зависеть от переговоров - удастся ли уже сегодня прийти к каким-то общим знаменателям, сказал Домбрава.
Председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис заявил, что в настоящее время фракции работают над распределением депутатов по комиссиям. В этом процессе следует учитывать, что в Сейме много новых депутатов.
По словам Латковскиса, важно, как будет проходить процесс формирования правительства, поскольку после утверждения Кабинета министров, в котором некоторые действующие депутаты могут стать министрами, вместо них в Сейм придут другие депутаты. Поэтому распределение депутатов по комиссиям должно происходить параллельно с утверждением правительства, считает политик.
Лидер фракции "Нового Единства" надеется, что формирование комиссий состоится в ближайшие недели.
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