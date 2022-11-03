Российские мобилизованные вышли на митинг: им не заплатили обещанных денег

Видеообращение мобилизованных граждан Чувашии опубликовали российский проект защиты прав заключенных Gulagu.net и Telegram-канал "Сердитая Чувашия".

В обращении мобилизованные с возмущением заявляют, что чувствуют себя обманутыми, ведь государство обещало им компенсацию в размере 195 000 рублей (неполные 3 200 евро) за участие в войне в Украине, но эти деньги они так и не получили.

"Почему мы должны воевать за эту страну, если это означает оставить наши семьи без поддержки? Мы отказываемся от участия в "специальной военной операции" (в России войну в Украине законодательно запрещено называть войной - ред.) и будем бороться за справедливость до тех пор, пока нам не выплатят обещанные деньги", - заявили мобилизованные.

Видео: Массовая акция протеста мобилизованных из Чувашии

Российский президент Владимир Путин 19 октября подписал приказ, согласно которому каждый мобилизованный имеет право на материальное вознаграждение в размере не менее 195 000 рублей по прибытии в армию. Этот приказ вступил в силу с 1 ноября.

На заседании Совбеза России Путин подчеркнул, что эта компенсация должна выплачиваться мобилизованным, пока они проходят обучение.

Несколько протестующих чувашей также утверждали, что им в военкомате пообещали единовременное вознаграждение до 300 000 рублей (неполные 5 000 евро) за участие в войне.

Через несколько дней после начала мобилизации группа депутатов Государственной Думы РФ внесла законопроект, предусматривающий выплату компенсаций в размере 300 000 рублей всем мобилизованным. Однако через месяц этот законопроект был отозван.

"Сердитая Чувашия" сообщает, что для подавления акции протеста мобилизованных чувашей в армейский учебный центр прибыли бойцы ОМОНа и Нацгвардии. Позже Telegram-канал сообщил, что протестующих "успокоили". Как именно это было сделано, не сообщается.

Галерея: Учения мобилизованных в России