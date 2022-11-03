Европа может столкнуться с нехваткой газа в следующем году

Европе может не хватить 30 миллиардов кубометров газа, необходимых ей "для обеспечения своей экономики и достаточного заполнения газовых хранилищ летом 2023 года, что может поставить под угрозу подготовку Европы к зиме 2023-2024 годов", - говорится в сообщении IEA.

Агентство поясняет, что дефицит возникнет, если Россия полностью прекратит поставки природного газа по трубопроводам, а Китай увеличит импорт сжиженного природного газа (СПГ).

Европа намерена заменить поставки из России сжиженным природным газом.

В этом году Москва поставила в Европу 60 миллиардов кубометров газа, но, по данным IEA, маловероятно, что Россия предоставит такой же объем в 2023 году, а также поставки могут быть полностью прекращены.