Финляндия, вероятно, будет вынуждена снова закупать газ у России

Во-первых, Россия может продолжать ограничивать поставки газа, как она это делает для большей части Европы. Идея в том, чтобы европейцам было некомфортно и холодно, и это должно заставить европейские страны вернуться к покупке российских энергоносителей.

В частности, российский трубопроводный газ по-прежнему поступает в Венгрию и Италию, где спрос на газ высокий.

В энергетической системе Финляндии газ играет гораздо меньшую роль, чем, например, в Центральной и Южной Европе. Газ в основном используется в промышленности и транспорте. Промышленный газ, между тем, успешно заменяется другим энергосырьем, а терминал СПГ в Инкоо скоро восполнит пробел от нехватки российского газа.

Другая возможность для России, по мнению Тюнккюнена, заключается в том, что она начнет поставлять трубопроводный газ в Финляндию и таким образом будет стремиться дестабилизировать общеевропейскую санкционную политику, ставя страны Европы в разные условия. Там, где испытывают дефицит газа, вряд ли благосклонно отнесутся к тому, что газовый поток идет в соседнюю страну.

Российский газ будет по-прежнему поступать в Финляндию по морю, по крайней мере в следующем году

Требование о закупках газа в рублях распространяется только на трубопроводный газ. Сжиженный природный газ, доставлялся в Финляндию в танкерах на протяжении всей войны.

Контракт Gasum на поставку СПГ также является сделкой "бери или плати". Поэтому Gasum придется платить за газ, даже если отказаться принимать товар. Контракт на поставку СПГ является долгосрочным, но точный срок его действия не разглашается.

"В конце этого года, например, он не закончится", – говорит Олга Вяйсянен из компании Gasum.