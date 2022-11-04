Бывших афганских спецназовцев вербуют для войны в Украине. Кто эти вербовщики?

Генерал Абдул Раоф Аргандивал тоже утверждает, что вербовкой занимаются сотрудники "Вагнера".

Другой генерал, Хибатулла Ализай, последний начальник афганской армии до прихода к власти талибов, сказал, что в этой работе им также помогает бывший командир афганского спецназа, который жил в России и знает язык.

"Вы проходите военную подготовку в России в течение двух месяцев, а затем отправляетесь на линию фронта", - говорится в одном текстовом сообщении, которое бывший афганский военный в Иране переправил генералу Аргандивалу.

"Несколько человек уехали, но они полностью потеряли связь со своими семьями и друзьями. Точная статистика неясна", - говорит генерал.

35-летний бывший капитан спецназа, скрывающийся в Афганистане, сказал, что помог нескольким бывшим коллегам связаться с вербовочным бюро в Тегеране.

По его словам, новобранцев переправляли из Афганистана в Иран, а затем в Россию. Что происходит дальше, неясно: "Когда они принимают предложение России, телефоны спецназовцев отключаются. Они действуют очень скрытно", - сказал он.

Неизвестно, сколько афганских спецназовцев, бежавших в Иран, в итоге попали в Россию, но один из них рассказал агентству Ассошиэйтед пресс, что общается через WhatsApp примерно с 400 другими спецназовцами, которые рассматривают такие предложения.