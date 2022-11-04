Будущие партнеры по коалиции проведут переговоры о распределении министерств

Встреча начнется в 15.30 в офисе "Нового Единства" на бульв. Мейеровица.

В предложении о распределении ответственности, адресованном премьер-министром Кришьянисом Кариньшем будущим партнерам, "Новому Единству" предложено возглавить Министерство климата и энергетики, ОС - Министерство регионального развития вместе с ответственностью за дигитализацию, а Национальному объединению - Министерство сообщения.

Ожидается, что "Новое Единство" займет семь должностей в правительстве - должности премьер-министра, министра финансов, министра иностранных дел, министра образования и науки, министра юстиции, министра климата и энергетики и министра благосостояния.

ОС получит должность спикера Сейма и еще четыре должности в правительстве - министра внутренних дел, министра земледелия, министра здравоохранения и министра регионального развития.

Представителям Нацобъединения предложены должности министров обороны, культуры, сообщения и экономики.