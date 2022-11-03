Партнеры будущей правительственной коалиции - "Новое Единство", "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение - подписали в четверг, 3 ноября, в офисе "Нового Единства" меморандум о сотрудничестве.
Меморандум - есть. Что обещает новая коалиция?
"Давайте продолжим работу", - сказал после подписания документа премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Далее начнутся переговоры о разделении сфер ответственности партий, а после этого партии приступят к работе над декларацией правительства.
Меморандум о сотрудничестве предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благосостояние народа и соглашение партий по основным принципам формирования правительства и совместно поставленным целям, таким как укрепление национальной безопасности, экономический рост и развитие социально справедливого, инклюзивного общества.
В коалиционном меморандуме партии обязуются бороться с коррупцией, улучшать систему здравоохранения и выделить финансирование на внутреннюю безопасность
Целями формирующейся коалиции нового Сейма станет беспощадная борьба с коррупцией, конкретная доля финансирования из валового внутреннего продукта (ВВП) на внутреннюю безопасность, а также введение ориентированного на пациента государственного медицинского страхования, говорится в проекте коалиционного меморандума.
Основными принципами работы будущего правительства будут принцип пропорциональности в отношении представительства партий в правительстве и принятия решений на собраниях, принцип преемственности в улучшении и продолжении реформ, начатых предыдущим правительством, а также принцип солидарной ответственности за деятельность премьер-министра и министров.
Приоритетными целями будут защита сплоченной и единой латвийской нации, основой которой являются латышский язык, культура и единая историческая память, улучшение позиций латышского языка как единственного государственного языка.
Также, согласно проекту меморандума, целью правительства будет укрепление безопасности латвийского информационного пространства, реализация политики устойчивого воспроизводства населения для содействия улучшению демографической ситуации, в том числе предотвращение попадания семей, воспитывающих детей, в зону риска бедности.
Целью будущего правительства будет последовательное продолжение поддержки Украины в ее борьбе за свободу, а также жесткая политика санкций против России и Беларуси.
Что касается безопасности, то в проекте меморандума говорится, что целью правительства является введение службы государственной обороны с середины 2023 года, а также увеличение финансирования обороны до 3% ВВП в 2027 году. Политики также обязуются увеличить финансирование внутренней безопасности и общественного порядка не менее чем до 2,5% ВВП в 2026 году, разработать и внедрить эффективную систему кризисного управления и гражданской обороны, а также продолжить укрепление внешней границы.
Проект меморандума также включает такие обязательства, как поддерживать культуру как один из краеугольных камней национального государства, уважать разделение государственной власти, укреплять верховенство права и демократических ценностей, вести беспощадную борьбу с коррупцией и совершенствовать расследование и судебное разбирательство, а также эффективно выполнять решения Конституционного и других судов.
Целью правительства будет поиск общих знаменателей для улучшения правовой и социальной защиты каждого жителя Латвии, независимо от его пола, возраста и других социальных характеристик, а также для продвижения качественного и инклюзивного образования на государственном языке.
В целях обеспечения динамичного развития науки, университетов и конкурентоспособной на международном уровне экономики с высокой добавленной стоимостью целью правительства будет увеличение государственного финансирования образования и науки до 1,5% ВВП.
Правительство также обязуется способствовать росту конкурентоспособности Риги и ее метрополии в Северной Европе, разрабатывая модель управления Рижской метрополией в сотрудничестве с самоуправлениями Рижского региона, а также инвестировать в сбалансированное региональное развитие регионов.
Среди задач, включенных в проект меморандума, также упоминаются такие, как обеспечение энергетической самодостаточности Латвии за счет увеличения производственных мощностей и независимости от природного газа, привлечение частных инвестиций, развитие проектов по производству возобновляемой энергии, создание терминала сжиженного природного газа в Скулте, который полностью использовал бы преимущества, предоставляемые Инчукалнским подземным хранилищем газа.
Политики также обязуются улучшить качество обслуживания пациентов за счет улучшения больничной сети и внедрения ориентированного на пациента государственного медицинского страхования.
Партии обязуются создать Министерство климата и энергетики, назначить Министерство экономики ответственным за политику в области занятости, а Министерство благосостояния - ответственным за политику поддержки детей, а также назначить одно министерство, ответственное за политику в области ИКТ.
После подписания меморандума партии обязуются разработать правительственную декларацию и план действий. Декларация правительства будет включать подробное изложение задач, охватывающих всю основную работу, которую предстоит выполнить правительству.
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