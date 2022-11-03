Меморандум - есть. Что обещает новая коалиция?

Приоритетными целями будут защита сплоченной и единой латвийской нации, основой которой являются латышский язык, культура и единая историческая память, улучшение позиций латышского языка как единственного государственного языка.

Также, согласно проекту меморандума, целью правительства будет укрепление безопасности латвийского информационного пространства, реализация политики устойчивого воспроизводства населения для содействия улучшению демографической ситуации, в том числе предотвращение попадания семей, воспитывающих детей, в зону риска бедности.

Целью будущего правительства будет последовательное продолжение поддержки Украины в ее борьбе за свободу, а также жесткая политика санкций против России и Беларуси.

Кришьянис Кариньш Фото: Zane Bitere/LETA

Что касается безопасности, то в проекте меморандума говорится, что целью правительства является введение службы государственной обороны с середины 2023 года, а также увеличение финансирования обороны до 3% ВВП в 2027 году. Политики также обязуются увеличить финансирование внутренней безопасности и общественного порядка не менее чем до 2,5% ВВП в 2026 году, разработать и внедрить эффективную систему кризисного управления и гражданской обороны, а также продолжить укрепление внешней границы.

Проект меморандума также включает такие обязательства, как поддерживать культуру как один из краеугольных камней национального государства, уважать разделение государственной власти, укреплять верховенство права и демократических ценностей, вести беспощадную борьбу с коррупцией и совершенствовать расследование и судебное разбирательство, а также эффективно выполнять решения Конституционного и других судов.