В компании Twitter начинается волна увольнений

Еще до того, как Илон Маск официально объявил о завершении сделки, он уволил из компании гендиректора Парага Агравала, финансового директора Неда Сегала, главного юриста Виджайю Гадде и ряд других топ-менеджеров. В начале ноября Маск заявил, что роспуск совета директоров компании - это временная мера.

По словам Маска, к 2026 году он планирует увеличить доход от соцсети с текущего годичного показателя в 5 млрд долларов до 26 млрд долларов. При этом бизнесмен заявлял, что считает стоимость компании преувеличенной. Сделку же он завершил якобы не из-за угрозы судебных разбирательств, а так как считает, что "для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку для распространения новостей и обмена мнениями, на которой можно в здравой манере обсуждать широкий диапазон убеждений, не прибегая к насилию".

Одной из озвученных Маском идей об увеличении прибыли стала возможность введения платной подписки за "синие галочки" верификации пользователей в соцсети - он предлагал взимать за это по 20 долларов в месяц, но вскоре стал рассматривать цену на уровне 8 долларов в месяц.

Сокращения проходят не только в Twitter

Еще до покупки Маском Twitter в 2022 году о сокращениях штата и схожих мерах борьбы с экономическим кризисом сообщил ряд других крупных IT-компаний. Летом о сокращениях и приостановке найма новых сотрудников сообщали сотрудники таких компаний как Alphabet (владеет Google), Meta (владеет Facebook), а также одна из крупнейших бирж криптовалют Coinbase и NFT-маркетплейс OpenSea. По данным Bloomberg, в Apple приостановлен наем новых сотрудников до конца 2023 года. Причинами для сокращений в компаниях зачастую называли сложные времена в экономике.