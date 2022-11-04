Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в отмечаемый в РФ День народного единства опубликовал в Telegram пост с "ответами на простые вопросы". Он прокомментировал, против кого, по его мнению, воюет Россия, в чем ее оружие и почему она так долго молчала.
"Нацисты-наркоманы" и "верховный властелин ада". Медведев рассказал, против кого воюет Россия
По словам Медведева, "их цель" - "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или Иблис". Вспомнил он также "нацистов-наркоманов", "хрюкающих подсвинков", "геенну огненную" и "изнасилованных повелителями тьмы и рабовладельцами страны".
"За что мы воюем? Россия - огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим", - написал Медведев.
По его словам, против России сегодня "часть умирающего мира": "Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь".
По словам председателя Совета безопасности РФ, раньше Россия была слаба и опустошена безвременьем, "а сейчас мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром. Многие страны давно не верят их бредням, но пока боятся их.
Скоро и они проснутся окончательно. И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников и бессловесных манкуртов".
"В чем наше оружие? Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель - погибель. Наша цель - жизнь", - подытожил бывший президент России.
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