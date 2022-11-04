"Нацисты-наркоманы" и "верховный властелин ада". Медведев рассказал, против кого воюет Россия

По словам Медведева, "их цель" - "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал - Сатана, Люцифер или Иблис". Вспомнил он также "нацистов-наркоманов", "хрюкающих подсвинков", "геенну огненную" и "изнасилованных повелителями тьмы и рабовладельцами страны".

"За что мы воюем? Россия - огромная и богатая страна. Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим", - написал Медведев.