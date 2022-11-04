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После двухлетнего перерыва в Риге состоится праздник книги

rus.tvnet.lv/LETA
После двухлетнего перерыва в Риге состоится праздник книги
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Рижский праздник книги
Рижский праздник книги Фото: Ieva Lūka/LETA

Сегодня и завтра в Латвийской национальной библиотеке пройдет 22-й Рижский праздник книги, организованный Латвийской ассоциацией книгоиздателей. Об этом агентству LETA сообщили в управлении по коммуникаций Рижской думы.

Праздник будет проходить сегодня с 12:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 19:00.

В рамках праздника будет работать пункт обмена книгами, где каждый желающий может обменять взятую с собой книгу на другую.

В этом году в празднике примут участие 30 самых активных книгоиздателей.

Ожидается большое разнообразие литературы – книги и издания самых разных жанров, от практической литературы до новых произведений латышских авторов и переводной литературы.

Праздник будет сопровождаться культурной программой.

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