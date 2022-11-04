Сегодня и завтра в Латвийской национальной библиотеке пройдет 22-й Рижский праздник книги, организованный Латвийской ассоциацией книгоиздателей. Об этом агентству LETA сообщили в управлении по коммуникаций Рижской думы.
После двухлетнего перерыва в Риге состоится праздник книги
После двухлетнего перерыва в Риге состоится праздник книги
Праздник будет проходить сегодня с 12:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 19:00.
В рамках праздника будет работать пункт обмена книгами, где каждый желающий может обменять взятую с собой книгу на другую.
В этом году в празднике примут участие 30 самых активных книгоиздателей.
Ожидается большое разнообразие литературы – книги и издания самых разных жанров, от практической литературы до новых произведений латышских авторов и переводной литературы.
Праздник будет сопровождаться культурной программой.
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