После двухлетнего перерыва в Риге состоится праздник книги

Праздник будет проходить сегодня с 12:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 19:00.

В рамках праздника будет работать пункт обмена книгами, где каждый желающий может обменять взятую с собой книгу на другую.

В этом году в празднике примут участие 30 самых активных книгоиздателей.

Ожидается большое разнообразие литературы – книги и издания самых разных жанров, от практической литературы до новых произведений латышских авторов и переводной литературы.

Праздник будет сопровождаться культурной программой.