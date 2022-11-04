Суд признал гибель 17 моряков с крейсера "Москва", но не стал связывать это с войной в Украине

Если военнослужащий пропал без вести "в связи с военными действиями", признать его умершим могут не ранее, чем через два года со дня окончания войны. При этом дата окончания военных действий должна быть указана в заявлении при обращении в суд.

В первые дни войны крейсер "Москва" участвовал в боях за остров Змеиный, возле которого он затонул. Украина не брала на себя ответственность за потопление крейсера "Москва". Неофициальная версия - крейсер был обстрелян украинскими ракетами "Нептун". Россия это не признает.

Ранее СМИ писали, что матерей моряков просили подписать документы о гибели их детей "в результате катастрофы", а не участия в "специальной военной операции".

Согласно российской версии, корабль затонул в результате пожара и детонации боезапасов. Родственникам разъясняли, что они могут претендовать на выплаты, предусмотренные законом в связи с гибелью военнослужащего "при исполнении военной службы, а не указов о "специальной военной операции".

Заявления в суд вместе с командиром подали 17 из 27 семей погибших моряков. Первые восемь дел были рассмотрены в июне - в том числе по заявлению Дмитрия Шкребца (отца погибшего на крейсере срочника Егора Шкребца), который опубликовал собственный отчет об обстоятельствах гибели крейсера и спасательной операции.