"Что я здесь делаю?" - спрашивает популярный тиктокер Максим Шейнин, сидя в студии RUS TVNET перед началом записи программы "Знаменитости XXI века: тиктокеры". Популярность к нему пришла внезапно. Многие в Сети убеждены, что он проплаченный блогер. "И господин Кариньш и "Новое Единство" (Jaunā Vienotība) мне лично платят", - с улыбкой рассказывает он.
Видео ⟩ "Гроза Глории Гревцовой": политический TikTok-обозреватель Максим Шейнин
32-летний Максим Шейнин (@MSheinins) признается, что подписчиков у него не очень много - всего 2,5 тысячи, но лайков на его видео почти 37,5 тысячи. Самое популярное - видео, в котором он говорит, что будет возбужден уголовный процесс против нынешнего депутата Глории Гревцовой. И его реакция на эту новость.
Своей фишкой Максим называет иронию и сарказм.
@msheinins И снова Росликов и его команда #roslikovs #stabilitatei #riga #velešanas2022 #latvija🇱🇻 #рига ♬ original sound - Maksims Sheinins
По мнению Максима, TikTok - это платформа, которая дает возможность самореализоваться: "Или, как в моем случае, выразить свои мысли". Про это приложение он узнал два года назад, когда один из футбольных клубов начал вести свой TikTok: "На тот момент мне показалось, что это очень глупо. Мол, большой футбольный клуб ведет TikTok. Для кого это? Теперь я прекрасно понимаю, что это был гениальный маркетинговый ход".
В TikTok Максим Шейнин пришел спонтанно. Парня заблокировали в Facebook, а он захотел рассказать миру о своих мыслях касательно грядущих выборов в Латвии.
После первого опубликованного видео Максима удивило, что TikTok смотрят не только дети, но и взрослые люди. Если посмотреть по комментариям, то его ролики смотрят люди от 25 до 40 лет. Он и раньше писал политические посты в Facebook, но они не расходились так стремительно, а здесь алгоритмы TikTok сделали так, что люди смогли ярче выражать свои реакции и писать комментарии.
Феномен TikTok, по мнению блогера, - это скорость восприятия, формат и доступность.
Первое видео Максима было о том, как он ест спагетти в час ночи на Сицилии. Сейчас популярность набирают уже его политические обзоры, реакции и мнение. К примеру, он высказался по поводу сноса памятника в Пардаугаве:
"Моя позиция выражалась в том, что, если кратко, ситуацию с памятником нужно было действительно решать. Да, этот вопрос стоял "костью в горле" у общества уже многие годы. Его нужно было решать, возможно, не так радикально, как это произошло. Но, пожалуй, если бы сейчас мы это не решили, эта проблема осталась бы с нашим обществом еще надолго".
Больше всего в Сети цитировали и делились роликами, где Максим высказывает свою точку зрения по поводу политической картины вокруг партии "За стабильность!" (Stabilitātei!) и депутата Глории Гревцовой.
"Наверное, любое видео с ней расходится моментально. Поэтому все думают, что я являюсь проплаченным блогером и господин Кариньш и партия "Новое Единство" (Jaunā Vienotība) мне лично платят за это все", - с улыбкой говорит Максим.
Популярность Максим Шейнин не ощущает. Поэтому его удивило приглашение RUS TVNET прийти на интервью: "Нет никакой популярности. Периодически я встречаю людей, скажем, в кафе, которые говорят: "Ой, я видел тебя в TikTok". Но я не считаю, что это какая-то популярность".
Родные Максима никак не удивлены, что он стал популярен в TikTok. "Моя позиция касательно политики всегда была довольно-таки острой, полной сарказма и иронии. В свою очередь, друзья всяческим образом поддерживают и говорят о том, что нужно идти дальше, то есть делать полномасштабный YouTube-канал", - рассуждает он.
Семья Максима была непосредственно связана с издательским домом Petit, который был кузницей многих латвийских журналистов, но сам себя он в этой профессии не видит. "Я очень скептически отношусь к себе, во мне присутствует перфекционизм", - объясняет молодой человек, добавляя, что ради журналистики он не готов бросить все. Он понимает, что для достижения тех вершин, на которые он ориентируется, ему потребуется много усилий.
Максим Шейнин уверен, что в TikTok можно заработать, но сам он работает IT-менеджером в компании, которая занимается разработкой компьютерных игр.
Парень уверен, что в Латвии у тиктокеров конкуренции нет. Это связано с тем, что в нашей стране довольно маленький рынок. На его взгляд, местные тиктокеры не мешают друг другу, а дополняют: "Даже если мы можем представить, что эта конкуренция есть, она в большей степени мотивирует делать твой контент только лучше. Так что, я думаю, здесь все только в выигрышном состоянии находятся".
Максим хочет в будущем набрать определенное количество подписчиков, чтобы потом перевести их на свой YouTube-канал, который он намерен создать:
"Моя мечта - чтобы люди более критически мыслили касательно политики".
Когда Максим начал снимать свои видео, он понял, что у него проблемы с дикцией. Поэтому он ей занимался - подходил к зеркалу и говорил с собой.
Начинающим Максим Шейнин советует не тянуть с регистрацией.
"Я могу сказать исключительно по себе, что чем дольше ты откладываешь в долгий ящик... Это как писатели, которые пишут в стол... Нужно выкладывать материал. Любые первые 10 видео, они действительно будут безграмотными. Бездарный монтаж, звук и качество. Вы будете заикаться, запинаться, но это нужно делать, потому что впоследствии через 100 видео это будет лучше и лучше [...]. Нужно просто делать свое дело, и тогда все получится".
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