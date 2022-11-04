Зеленский назвал "главную ошибку" Украины за 30 лет

"Мы в Украине за последние 30 лет независимости не создали сильную систему безопасности, потому что не ожидали, что они [Россия] предпримут такие агрессивные, воинственные и кровавые шаги. Это была самая большая ошибка украинской политики", - заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что не хочет повторять эти ошибки. "Думаю, что Украине достаточно одной войны в этом веке", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, если Россия не хочет вернуть Украине Донбасс и Крым - значит, война не окончена. Он также надеется, что победа Украины в войне против России будет уже летом 2023 года, сообщает украинское издание "Гордон" со ссылкой на интервью Зеленского.

Как сообщалось, Украина откажется от участия в саммите G20, запланированном на 15 и 16 ноября, если в нем будет участвовать президент России Владимир Путин, заявил глава Украины в четверг, 3 ноября.

Зеленский указал, что, согласно его личной и официальной позиции Киева, участие в саммите главы Кремля исключает участие в нем Украины.

Он добавил, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо Украина получила повторное приглашение принять участие в саммите, который в этом году проходит в Джакарте.