Путин разрешил мобилизовать судимых за тяжкие преступления

Кроме того, отправлять на войну нельзя будет судимых за захват заложников, организацию или участие в незаконных вооруженных формированиях, участие в вооруженных конфликтах и военных действиях в целях, противоречащих интересам России. Запрет останется и для тех, у кого есть непогашенная судимость за угон самолета или поезда, а также незаконное обращение с ядерными материалами.

Кого разрешили мобилизовать

Все остальные тяжкие статьи - в том числе "массовая статья" 228 УК РФ о сбыте наркотиков в крупном размере - мобилизовать судимых после вступления поправки в силу больше не помешают. Можно будет мобилизовать и судимых по статьям о незаконном приобретении, сбыте, перемещении и хранении взрывчатки и оружия.

Разрешается теперь отправлять на войну также недавно освободившихся убийц, грабителей, осужденных за разбой и крупные хищения, за возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства (такие преступления считаются тяжкими, если совершены с применением насилия или группой).

Будут выведены из-под запрета и судимые за тяжкие преступления против военной службы в период мобилизации - например, дезертирство и неисполнение приказа. Это означает, что отказавшихся воевать после отбытия наказания или в случае условного осуждения смогут снова отправить на войну.

"Власти планируют продолжить мобилизацию"