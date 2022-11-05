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Российские войска занимают квартиры в Херсоне и готовятся к боям в городе

rus.tvnet.lv
Российские войска занимают квартиры в Херсоне и готовятся к боям в городе
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Херсон. Война в Украине
Херсон. Война в Украине Фото: AFP/SCANPIX

Солдаты российских войск выселяют мирных жителей из квартир в городе Херсон и занимают их, сообщил в пятницу, 4 ноября, житель Херсона.

Его рассказ о действиях российских солдат, которые занимают квартиры в Херсоне, говорит о том, что Россия готовится к ожесточенным боям в городе после нападения украинских войск.

Назначенная Россией администрация в Херсоне продолжает призывать мирных жителей покинуть город, расположенный на левом берегу Днепра и отрезанный украинскими войсками.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы Херсонской областной администрации, заявил в четверг, что российские войска вскоре могут покинуть город Херсон, но в пятницу, 4 ноября, сказал, что это заявление было просто попыткой поощрения эвакуации гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия инсценирует вывод своих войск из Херсона, чтобы заманить украинскую армию к боевым действиям в городе. Он также назвал "театром" попытки убедить мирных жителей переселиться дальше на подконтрольную России территорию.

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