Солдаты российских войск выселяют мирных жителей из квартир в городе Херсон и занимают их, сообщил в пятницу, 4 ноября, житель Херсона.
Российские войска занимают квартиры в Херсоне и готовятся к боям в городе
Его рассказ о действиях российских солдат, которые занимают квартиры в Херсоне, говорит о том, что Россия готовится к ожесточенным боям в городе после нападения украинских войск.
Назначенная Россией администрация в Херсоне продолжает призывать мирных жителей покинуть город, расположенный на левом берегу Днепра и отрезанный украинскими войсками.
Кирилл Стремоусов, заместитель главы Херсонской областной администрации, заявил в четверг, что российские войска вскоре могут покинуть город Херсон, но в пятницу, 4 ноября, сказал, что это заявление было просто попыткой поощрения эвакуации гражданского населения.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия инсценирует вывод своих войск из Херсона, чтобы заманить украинскую армию к боевым действиям в городе. Он также назвал "театром" попытки убедить мирных жителей переселиться дальше на подконтрольную России территорию.
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