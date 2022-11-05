Видео ⟩ В Риге житель самовольно занял парковочное место. Соседи недовольны

Нормунд злится, что один из жителей дома обозначил на улице белыми линиями, где можно парковаться только ему. Если это сделает кто-то другой, то на лобовое стекло помещают записку. Он абсолютно уверен, что белые линии кто-то нарисовал самовольно, без согласования с Департаментом дорожного движения Рижской думы, который отвечает за парковочные места.

Уже несколько раз Нормунд, который то и дело паркует свою машину с нарушением обозначенных линий, получал предупреждение от неизвестного: "Пожалуйста, как можно быстрее переставьте автомобиль в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Соблюдайте правила сплошной линии разметки, которая разделяет границы мест стоянки транспортных средств".

Человек, разместивший предупредительную записку, не учел того, что нельзя просто чертить линии на улице своими руками, по своей воле, чтобы и себе было удобнее, и всех остальных можно было прогнать с этого места.

Руководитель Департамента дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс заявил, что это городское хулиганство.

"Складывается впечатление, что здесь действовали местные жители, которые совершили самовольное и административно наказуемое деяние - нанесли на дорогу горизонтальную разметку, не соответствующую схеме организации дорожного движения", - заявил он.

Муниципальная полиция также установила, что эти линии нарисованы не ответственными за улицы Риги лицами.

Видео: Сюжет передачи 4. studijas (на латышском языке)