ЧВК "Вагнер" открыл свой первый штаб в Санкт-Петербурге, в России, сообщает СМИ Euronews.
У группировки "Вагнер" в России появился официальный штаб
У группировки "Вагнер" в России появился официальный штаб
Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин, который недавно подтвердил, что основал эту группировку, сообщил об открытии офиса.
Многоэтажное здание со стеклянным фасадом с большой белой вывеской с надписью "Вагнер" было открыто в пятницу, 4 ноября.
Миссия центра "Вагнер" - "обеспечить удобную среду для создания новых идей для улучшения оборонных способностей России".
В прошлом месяце Евгений Пригожин признался, что основал группировку. Уже много лет ЧВК "Вагнер" подозревается в содействии амбиций Москвы в иностранных государствах, давая Кремлю возможность отрицать свое участие.
Группа и ее лидер играют важную роль в войне России против Украины.
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