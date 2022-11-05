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У группировки "Вагнер" в России появился официальный штаб

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У группировки "Вагнер" в России появился официальный штаб
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Наемники ЧВК "Вагнер".
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: AP/Scanpix

ЧВК "Вагнер" открыл свой первый штаб в Санкт-Петербурге, в России, сообщает СМИ Euronews.

Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин, который недавно подтвердил, что основал эту группировку, сообщил об открытии офиса.

Многоэтажное здание со стеклянным фасадом с большой белой вывеской с надписью "Вагнер" было открыто в пятницу, 4 ноября.

Миссия центра "Вагнер" - "обеспечить удобную среду для создания новых идей для улучшения оборонных способностей России".

В прошлом месяце Евгений Пригожин признался, что основал группировку. Уже много лет ЧВК "Вагнер" подозревается в содействии амбиций Москвы в иностранных государствах, давая Кремлю возможность отрицать свое участие.

Группа и ее лидер играют важную роль в войне России против Украины.

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