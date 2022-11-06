Известна причина смерти брата солиста группы Backstreet Boys

Согласно копии отчета о вскрытии, полученной Page Six, музыкант умер от утопления и воздействия дифторэтана, легковоспламеняющегося газа, который часто используется в качестве пропеллента в баллонах со сжатым воздухом, и алпразолама, непатентованной формы ксанакса. Его смерть была признана случайной.

Отчет медицинского эксперта округа Лос-Анджелес также подтвердил, что Картер был "погружен" в ванну после "вдыхания сжатого газа и приема алпразолама".

За годы карьеры Аарон Картер успел записать четыре студийных альбома. Первый из них вышел в свет, когда исполнителю было всего 9 лет.

Аарон Картер завоевал известность благодаря своему брату Нику Картеру, солисту группы Backstreet Boys. В 2002 году Аарон выступил перед 30-тысячной толпой на разогреве у группы своего брата в Берлине.

СМИ писали о его отношениях с известными певицами Хилари Дафф и Линдси Лохан, а также в связи с рядом юридических проблем, в том числе с участием его матери Джейн Картер. Аарон снимался в клипе вместе со звездой баскетбола Шакилом О’Нилом.

2008 году он был задержан полицией за превышение скорости. При досмотре машины было обнаружено не менее 2 граммов марихуаны. Аарон Картер вернулся на сцену в 2010 году, а в 2017 году рэпер совершил каминг-аут как бисексуал.