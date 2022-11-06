В аварии под Салдусом погиб человек, еще двое пострадали

Вчера около 14:00 на 100-м километре Лиепайского шоссе недалеко от Салдуса произошло столкновение автомобиля BMW X5 и грузового фургона Renault, в результате которого водитель Renault погиб, а водитель и пассажир BMW X5 получили травмы.

Среди пострадавших в ДТП в субботу были также один велосипедист, один водитель электросамоката и четыре пешехода.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 18 водителей. За превышение скорости оформлено 140 протоколов, три водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила 392 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.