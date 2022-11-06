Сын Медведева, зять Шойгу. Родственникам российской элиты предложили пойти на войну

Я не исключаю, что это может произойти", - пояснил сын министра.

Уже сообщалось, что, судя по заявлениям украинской стороны и некоторым новостям из России, Минобороны тайно продолжает мобилизацию, маскируя ее под создание добровольческих частей, заключил Институт изучения войны США (ISW).

По данным ISW, российские военные, вероятно, продолжат скрытую мобилизацию в краткосрочной перспективе и будут маскировать ее под создание добровольческих отрядов в долгосрочной перспективе.

В то же время российская армия не в состоянии обеспечить вооружением и снабжением, обучить, а иногда даже прокормить многих мобилизованных, еще не отправленных на войну, заключают аналитики ISW, обобщая информацию, полученную из России и Украины.

Аналитики ISW считают, что резервистов, уже отправленных на фронт, порой используют явно нерационально. Основываясь в основном на украинских заявлениях, ISW пришел к выводу, что руководство российской армии торопило атаки в направлении Угледара и Бахмута, направив туда недостаточно сил, в том числе мобилизованных солдат, в результате чего они понесли большие потери.