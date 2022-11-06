Журналисты российского издания "Важные истории" позвонили ближайшим родственникам российской правящей элиты и предложили им отправиться в Украину в качестве мобилизованных.
Сын Медведева, зять Шойгу. Родственникам российской элиты предложили пойти на войну
Журналисты вспомнили фразу, якобы произнесенную генералом Лебедем во время чеченской войны: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится".
Журналисты попытались связаться с Алексеем Столяровым, 32-летним зятем министра обороны России Сергея Шойгу, когда он направлялся в отпуск в Непал.
"Столяров прочитал вопрос о мобилизации, но ничего не ответил", - сообщили в издании "Важные истории".
Между тем Илья Медведев, 27-летний сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, ответил, что "повестки из военкомата не получал".
Андрей Угнич, 33-летний зять первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко (которого считают возможным преемником Путина), "повесил трубку" после вопроса журналиста о том, готов ли он отправиться на фронт.
Издание сообщает, что повесили трубку и сыновья Кириенко - 30-летний Алексей Громов и 27-летний Данила.
Александр Колокольцев, 39-летний сын министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, заявил, что готов идти на войну. "Как патриот и гражданин своей страны я всегда пойду защищать ее. Если меня призовут и мобилизуют, я возьму на себя ответственность и пойду на фронт.
Я не исключаю, что это может произойти", - пояснил сын министра.
Уже сообщалось, что, судя по заявлениям украинской стороны и некоторым новостям из России, Минобороны тайно продолжает мобилизацию, маскируя ее под создание добровольческих частей, заключил Институт изучения войны США (ISW).
По данным ISW, российские военные, вероятно, продолжат скрытую мобилизацию в краткосрочной перспективе и будут маскировать ее под создание добровольческих отрядов в долгосрочной перспективе.
В то же время российская армия не в состоянии обеспечить вооружением и снабжением, обучить, а иногда даже прокормить многих мобилизованных, еще не отправленных на войну, заключают аналитики ISW, обобщая информацию, полученную из России и Украины.
Аналитики ISW считают, что резервистов, уже отправленных на фронт, порой используют явно нерационально. Основываясь в основном на украинских заявлениях, ISW пришел к выводу, что руководство российской армии торопило атаки в направлении Угледара и Бахмута, направив туда недостаточно сил, в том числе мобилизованных солдат, в результате чего они понесли большие потери.
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