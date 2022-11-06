Эксперт: неотремонтированные дома советских времен могут пойти под снос

По мнению Анти Гамбурга, одним из дополнительных препятствий при реновации многоквартирных домов является неуверенность членов товарищества в достижении желаемых результатов.

"Не хочется брать на себя большие обязательства по содержанию здания, и, конечно, больший вопрос в том, будет ли это дешевле. Проблема в том, чтобы взять на себя обязательство и нехватка денег. Нет уверенности, что что-то станет лучше. Люди не хотят хлопот в процессе реконструкции. Это также одна из таких вещей, которая считается неприятной", - сказал он.

Однако Гамбург предупредил, что, если ничего не предпринимать, в какой-то момент здания просто станут непригодными для проживания.

Нередко основными противниками ремонта в квартирных товариществах являются пожилые люди, которые в конце жизни уже не видят смысла в будущих вложениях и зачастую всю жизнь прожили со знанием того, что кредит - это чужое. Однако без кредита товарищество не может проводить ремонтные работы.

Однако, по словам Гамбурга, уже через 10 лет может случиться так, что некоторые здания, построенные в 60-х и 70-х годах, которые не были реконструированы и за которыми плохо ухаживали, придется переоценивать, потому что в какой-то момент их реконструкция больше не будет иметь экономического смысла,

и в долгосрочной перспективе это станет первым большим шагом к сносу здания.