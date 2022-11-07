На войне в Украине погиб протоирей РПЦ Михаил Васильев. Он был настоятелем "собора РВСН"

Соболезнования в связи с гибелью Васильева выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который назвал его "мужественным, решительным и самоотверженным пастырем", каким его знали "многие солдаты и офицеры, которых отец Михаил многие годы окормлял духовно и которые нередко с любовью называли его "десантным батюшкой".

Настоятель "собора РВСН"

Храм РВСН описывает свою деятельность так: "Священнослужители принимают участие во всех форматах жизнедеятельности войск: от принятия присяги молодым пополнением до заседаний Военных Советов РВСН и участия в подготовке и проведении пусков ракет на полигонах в разных концах нашей страны".

Васильев также был гостем программы "Ответ священника" на принадлежащем Московской патриархии телеканале "Спас ТВ".

В одном из ее последних выпусков он высказывался по вопросу об отношении к людям, которые уезжают из России, чтобы избежать мобилизации. "Как относятся к женщине, которая вместо того, чтобы родить, зачав ребеночка, его убила? Как относиться к человеку, который взял и сегодня откосил от своих воинских обязанностей? Точно так же. Этот человек точно так же, рискну предположить, откосит от супружеских обязанностей", - говорил Васильев.

Ведущая задала ему вопрос от том, может ли он понять женщину, которая, чтобы спасти своего единственного сына от мобилизации, вывезла его на Канарские острова.