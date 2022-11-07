Каждый человек ежедневно теряет в среднем 50-200 волос, и это естественный процесс, который люди могут даже не замечать. В тот момент, когда густая шевелюра значительно поредела и вокруг можно заметить выпавшие волосы - на расческе, в душе, на свитере - следует задуматься о причине проблемы. Причиной повышенного выпадения волос может стать как недостаток витаминов, так и наоборот - их передозировка, однако возможны и другие причины.
Когда слишком сильно лезут волосы: причины и решения
Что может вызывать повышенное выпадение волос, когда на проблему следует обратить особое внимание, и что делать, чтобы уменьшить выпадение волос, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Каждый волос имеет свою продолжительность жизни, но в среднем она составляет от 2 до 6 лет. В этот период волос проживает две фазы. В так называемой фазе роста (фазе анагена) корень волоса находится в самом глубоком слое кожи и крепко держится. Затем следует фаза покоя, или телогена, когда жизненная миссия волоса закончена, он больше не растет. Если в фазе покоя такой волос дернуть сильнее, то он, скорее всего, выпадет, но если его не трогать, то волос выпадет через некоторое время, а в течение 2-3 месяцев на его месте начнется рост стержня нового волоса. "Поскольку волосы являются относительно чувствительной структурой, они также быстро реагируют на нехватку различных веществ в организме, гормональный дисбаланс и проблемы со здоровьем. Очень часто тусклые, ломкие, тонкие волосы свидетельствуют о внутренних заболеваниях, регулярных стрессах или перегрузке организма.
Иногда волосы выпадают и по генетическим причинам - это называется андрогенетической алопецией. Это проблема, с которой чаще сталкиваются представители сильного пола, когда линия роста волос медленно опускается - сначала в области висков, затем в области затылка, а затем и в верхней части головы", - поясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня. В случае андрогенетической алопеции рекомендуется проконсультироваться с парикмахером или трихологом.
Выпадение волос сравнительно чаще наблюдается в фазе телогена, и причины могут быть самыми различными:
· Сезонность: осенью и весной волосы выпадают больше! Ученые объясняют это влиянием времени года на процессы образования гормонов, происходящие при изменении продолжительности дня и количества света. Именно гормоны отвечают в организме за рост волос.
· Влияние внешних условий: под действием сухого горячего воздуха волосы также становятся более сухими и ломаются, поэтому обычно после жаркого лета можно заметить, что волосы потеряли влагу, стали тусклыми. Подобные последствия оставляют сушка волос феном, использование некачественных красок для волос и обесцвечивание. "Если волос поврежден под воздействием упомянутых внешних факторов, к сожалению, исправить эту ситуацию уже невозможно. Хорошая новость заключается в том, что физические факторы повреждают только стержень волоса (неживую часть) и не затрагивают корень. Даже если волос выпал, на его месте вскоре вырастает новый", - говорит фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
· Хронический стресс: он ослабляет иммунную систему и, таким образом, влияет на рост и выпадение волос. Стресс также повышает уровень андрогенов (мужских гормонов) в организме, что, в свою очередь, может еще больше усилить выпадение волос.
· Болезни: состояние волос также является показателем и отражением общего состояния здоровья. Если выпадение волос наблюдается в течение продолжительного периода времени, следует обратиться к семейному врачу, гинекологу или эндокринологу для исключения какого-либо из заболеваний. Чаще всего волосы выпадают при заболеваниях щитовидной железы. Поскольку щитовидная железа помогает регулировать обмен веществ, контролируя выработку белков и использование кислорода в тканях, как недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз), так и повышенная ее активность (гипертиреоз) могут влиять на волосяные фолликулы. Любое хроническое заболевание также может усилить выпадение волос, а под влиянием вирусных и бактериальных инфекций, при повышении температуры тела нестабильные волосы переходят в фазу выпадения. Это не происходит сразу - волос держится в своей оболочке до трех месяцев, пока окончательно не выпадет.
С другой стороны, на фоне ослабленного иммунитета возрастает риск заболеть одной из грибковых инфекций - трихофитией, микроспорией, что также становится причиной потери волос. Больным сахарным диабетом и курильщикам обязательно стоит заботиться о своем здоровье, поскольку нарушение кровообращения в мелких капиллярах плохо влияет на здоровье волос и со временем усиливает их выпадение.
· Неполноценное питание, нехватка витаминов и минералов: выпадение волос чаще всего вызывает дефицит железа и вызванная им анемия. Тем не менее витамины и минералы следует использовать с осторожностью, поскольку чрезмерное употребление витаминов может иметь и совершенно противоположный эффект. Если, например, принять слишком много витамина А и селена, это может даже вызвать усиленное выпадение волос.
Фармацевт Apotheka Аманда Озолиня предлагает задуматься о дефиците других веществ, если вы заметили, что волосы стали тусклыми, тонкими и усиленно выпадают:
- Цинк. Доказано - если в организме не хватает цинка, волосы становятся тусклыми и слабыми.
- Медь. Она необходима для образования пигмента, придающего волосам цвет. При дефиците меди в стержне волоса будет сниженное количество пигмента.
- Марганец и железо. Оба этих микроэлемента помогают организму вырабатывать ферменты, участвующие в обмене веществ и обеспечении клеток энергией. Железо важно для образования белков, которые так необходимы клеткам волос.
- Витамин С. Это один из самых мощных антиоксидантов, помогающий обеспечить защиту организма и кожи от инфекций за счет повышения иммунитета. Он также полезен для здоровья волос.
- Биофлавоноиды. Регулярное употребление природных антиоксидантов предотвращает вызванное свободными радикалам повреждение клеток, в том числе волос.
- Витамины группы В, особенно витамин В12, участвуют не только в обмене углеводов, жиров и белков, но и в процессах кроветворения и мышечной деятельности, регулируют образование и рост клеток кожи и слизистых. "Если в организме не хватает витамина В12, это влияет на красные кровяные тельца - эритроциты, они не могут полноценно снабжать ткани кислородом, и начинается усиленное выпадение волос. Поскольку витамин В12 употребляется в пищу в основном с продуктами животного происхождения, веганы часто сталкиваются с дефицитом этого витамина", - отмечает фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
- Кремний. Без кремния стержень волоса не мог бы быть крепким и долговечным.
- Витамин D. Четыре микроэлемента - железо, витамин D, витамин B12, селен - могут быть связаны с преждевременной сединой. "Дополнительный прием этих веществ может помочь предотвратить или по крайней мере замедлить преждевременное появление седины. Кроме того, при дефиците витамина D укорачивается фаза роста волос", - добавляет фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Рекомендации, как не потерять волосы:
- При сушке волос феном рекомендуется использовать средний температурный режим.
- В зимний период, когда воздух в помещении сухой вследствие отопления, а на улице холодно, для ухода за волосами используют кондиционер. Он увлажняет волосы и предотвращает накопление статического электричества.
- Не рекомендуется слишком часто применять маски и масла для волос.
- Следует стараться питаться правильно и укреплять иммунную систему!
- Необходимо ежедневно снимать стресс: рекомендуются длительные прогулки и полноценный отдых.
- Следует контролировать хронические заболевания, если таковые имеются.
- Следует избавиться от вредных привычек! Не только курение, но и употребление алкоголя вредно для волос - организм отравляется, а интоксикация вызывает изменение структуры волос.
- Для здоровья волос в течение трех месяцев можно использовать витаминный комплекс.
Три признака, когда пора посетить трихолога (специалиста по волосам):
- Если усиленное выпадение волос наблюдается более трех месяцев;
- Если легко провести по волосам и в руке остается более шести волос;
- Если волосы значительно поредели и начали выпадать.
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