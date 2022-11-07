Когда слишком сильно лезут волосы: причины и решения

Каждый волос имеет свою продолжительность жизни, но в среднем она составляет от 2 до 6 лет. В этот период волос проживает две фазы. В так называемой фазе роста (фазе анагена) корень волоса находится в самом глубоком слое кожи и крепко держится. Затем следует фаза покоя, или телогена, когда жизненная миссия волоса закончена, он больше не растет. Если в фазе покоя такой волос дернуть сильнее, то он, скорее всего, выпадет, но если его не трогать, то волос выпадет через некоторое время, а в течение 2-3 месяцев на его месте начнется рост стержня нового волоса. "Поскольку волосы являются относительно чувствительной структурой, они также быстро реагируют на нехватку различных веществ в организме, гормональный дисбаланс и проблемы со здоровьем. Очень часто тусклые, ломкие, тонкие волосы свидетельствуют о внутренних заболеваниях, регулярных стрессах или перегрузке организма.