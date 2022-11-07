Владеющее социальной сетью Facebook предприятие Meta на этой неделе планирует ликвидировать тысячи рабочих мест, став очередным технологическим предприятием, снизившим число сотрудников, сообщают американские СМИ.
Meta планирует уволить несколько тысяч сотрудников
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники указывает, что ликвидация числа рабочих мест коснется тысяч сотрудников Meta, сообщение о снижении количества работников может поступить уже в среду.
На конец сентября в Meta было трудоустроено 87 000 человек по всему миру на различных платформах предприятия, среди которых Facebook, Instagram и WhatsApp.
Глава Meta Марк Цукерберг, во время презентации в конце октября финансовых результатов предприятия за третий квартал, сказал, что число работников до конца 2023 года увеличено не будет, однако оно может немного снизиться.
В третьем квартире прибыль Meta составила 4,4 миллиарда долларов по сравнению с 9,2 миллиарда долларов в третьем квартале прошлого года.
Недавно технологические предприятия Stripe и Lyft сообщили о масштабной ликвидации рабочих мест, а Amazon выступило с сообщением, что не будет увеличивать число сотрудников в офисах управления.
В свою очередь Twitter в пятницу уволил половину из 7500 сотрудников - спустя неделю после перенятия предприятия новый владелец компании Илон Маск провел масштабные перестановки.
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