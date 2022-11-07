Meta планирует уволить несколько тысяч сотрудников

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники указывает, что ликвидация числа рабочих мест коснется тысяч сотрудников Meta, сообщение о снижении количества работников может поступить уже в среду.

На конец сентября в Meta было трудоустроено 87 000 человек по всему миру на различных платформах предприятия, среди которых Facebook, Instagram и WhatsApp.

Глава Meta Марк Цукерберг, во время презентации в конце октября финансовых результатов предприятия за третий квартал, сказал, что число работников до конца 2023 года увеличено не будет, однако оно может немного снизиться.

В третьем квартире прибыль Meta составила 4,4 миллиарда долларов по сравнению с 9,2 миллиарда долларов в третьем квартале прошлого года.

Недавно технологические предприятия Stripe и Lyft сообщили о масштабной ликвидации рабочих мест, а Amazon выступило с сообщением, что не будет увеличивать число сотрудников в офисах управления.

В свою очередь Twitter в пятницу уволил половину из 7500 сотрудников - спустя неделю после перенятия предприятия новый владелец компании Илон Маск провел масштабные перестановки.