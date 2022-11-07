Изменение названия печенья "Светлана" в кофейне вызвало дискуссию в Twitter

Пользовательница Twitter пишет: "Известно, что Cesvaines piens переименовало "Российский сыр" в "Тильзитский сыр". В Резекне есть великолепная кофейня-обжарочная KUUP, где можно приобрести улучшенную версию печенья "Светлана" под названием "Гайсминя".

Владелец кофейни-обжарочной прокомментировал порталу Apollo.lv: "Мне показалось, что такое название ближе сердцу. А также более латышское. Все произошло закономерно. Нам такое название показалось более подходящим".

Zināms, ka “Cesvaines piens” Krievijas sieru pārsauca par Tilzītes sieru. Rēzeknē ir lieliska kafijas grauzdētava “KUUP”, kur var dabūt cepuma “Svetlana” uzlaboto versiju, kas kristīts vārdā “Gaismiņa”. 🫶🏼 pic.twitter.com/eoLnqYJ8wK — Alina Kozlovska (@AKozlovska) November 5, 2022

Однако представитель предприятия отметил, что изменение названия печенья не связано со вторжением России в Украину.