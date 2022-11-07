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Изменение названия печенья "Светлана" в кофейне вызвало дискуссию в Twitter

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Изменение названия печенья "Светлана" в кофейне вызвало дискуссию в Twitter
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Фото: Alina Kozlovska/"Twitter"

Пользователей Twitter взволновало новое название печенья "Светлана" в кофейне-обжарочной KUUP. Так, печенье в кофейне теперь называется "Гайсминя" (Gaismiņа), пишет Apollo.lv.

Пользовательница Twitter пишет: "Известно, что Cesvaines piens переименовало "Российский сыр" в "Тильзитский сыр". В Резекне есть великолепная кофейня-обжарочная KUUP, где можно приобрести улучшенную версию печенья "Светлана" под названием "Гайсминя".

Владелец кофейни-обжарочной прокомментировал порталу Apollo.lv: "Мне показалось, что такое название ближе сердцу. А также более латышское. Все произошло закономерно. Нам такое название показалось более подходящим". 

Однако представитель предприятия отметил, что изменение названия печенья не связано со вторжением России в Украину.

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