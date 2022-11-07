В День Лачплесиса, 11 ноября, и в День провозглашения независимости Латвийской Республики, 18 ноября, членам многодетных семей и семей, которые осуществляют уход за детьми или совершеннолетними лицами в возрасте до 24 лет с ограниченными возможностями, будет предоставлен бесплатный проезд на поездах всех маршрутов, сообщили представители Pasažieru vilciens.
В ноябрьские праздники проезд в поездах для многодетных семей будет бесплатным
В эти праздники члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами смогут получить бесплатный билет во всех кассах Pasažieru vilciens или в поезде у кондуктора, предъявив удостоверение 3+ Ģimenes karte или Goda ģimene вместе с документом, удостоверяющим личность (ID-картой или паспортом), или ученическим или студенческим билетом.
При покупке электронного билета на одну поездку на сайте Pasažieru vilciens или в мобильном приложении эти семьи получат обычные скидки, которыми ежедневно пользуются почетные семьи: 50% для взрослых или 90% для школьников и студентов не старше 24 лет.
Действующее удостоверение 3+ Ģimenes karte или Goda ģimene и удостоверяющий личность документ необходимо предъявить как при покупке билета на поезд, так и кондуктору во время поездки.
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