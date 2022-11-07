В ноябрьские праздники проезд в поездах для многодетных семей будет бесплатным

В эти праздники члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами смогут получить бесплатный билет во всех кассах Pasažieru vilciens или в поезде у кондуктора, предъявив удостоверение 3+ Ģimenes karte или Goda ģimene вместе с документом, удостоверяющим личность (ID-картой или паспортом), или ученическим или студенческим билетом.

При покупке электронного билета на одну поездку на сайте Pasažieru vilciens или в мобильном приложении эти семьи получат обычные скидки, которыми ежедневно пользуются почетные семьи: 50% для взрослых или 90% для школьников и студентов не старше 24 лет.

Действующее удостоверение 3+ Ģimenes karte или Goda ģimene и удостоверяющий личность документ необходимо предъявить как при покупке билета на поезд, так и кондуктору во время поездки.