Полиция расследует факт избиения девочки в Елгаве: возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.

Сразу после инцидента мать пострадавшей девочки обратилась в полицию, которая возбудила административное дело. Изначально у полиции не было информации о поврежденном мобильном телефоне, то есть, о возможном повреждении имущества во время конфликта.

После получения юридической помощи было написано второе заявление, в котором было запрошено возбудить уголовное дело, так как представители потерпевшей не согласились с квалификацией события как административного правонарушения и в данном деле присутствовали признаки уголовного правонарушения.

После этого был начат уголовный процесс, сказал Полякс.

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В интересах следствия в настоящее время никакой дополнительной информации не разглашается.

Уже сообщалось, что 11 сентября в Елгаве была жестоко избита 12-летняя девочка. Подросток старше на три года пинала ее ногами и пыталась ударить по лицу. Мать пострадавшей указывает, что девочки не были знакомы.

Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся только через два часа, когда дочь с разбитым лицом пришла домой.

Мама рассказала, что девочка не могла говорить и была расстроена. Ее лицо опухло, челюсть нельзя было разжать, поэтому ее срочно доставили в медицинское учреждение и вызвали полицию.

Полиция выяснила личность нападавшей и все обстоятельства дела. В связи с произошедшим был начат процесс административного нарушения, а также назначена судебная экспертиза.