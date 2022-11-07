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Полиция расследует факт избиения девочки в Елгаве: возбуждено уголовное дело

rus.tvnet.lv
Полиция расследует факт избиения девочки в Елгаве: возбуждено уголовное дело
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В Елгаве была избита девочка.
В Елгаве была избита девочка. Фото: Ekrānuzņēmums no video

По факту избиения девушки в Елгаве возбуждено уголовное дело и полиция продолжает расследование, сообщил LETA адвокат потерпевшей Рихард Полякс.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом.

Сразу после инцидента мать пострадавшей девочки обратилась в полицию, которая возбудила административное дело. Изначально у полиции не было информации о поврежденном мобильном телефоне, то есть, о возможном повреждении имущества во время конфликта.

После получения юридической помощи было написано второе заявление, в котором было запрошено возбудить уголовное дело, так как представители потерпевшей не согласились с квалификацией события как административного правонарушения и в данном деле присутствовали признаки уголовного правонарушения.

После этого был начат уголовный процесс, сказал Полякс.

В интересах следствия в настоящее время никакой дополнительной информации не разглашается.

Уже сообщалось, что 11 сентября в Елгаве была жестоко избита 12-летняя девочка. Подросток старше на три года пинала ее ногами и пыталась ударить по лицу. Мать пострадавшей указывает, что девочки не были знакомы.

Драка произошла во дворе на улице Лиелас. Мать пострадавшей узнала о случившемся только через два часа, когда дочь с разбитым лицом пришла домой.

Мама рассказала, что девочка не могла говорить и была расстроена. Ее лицо опухло, челюсть нельзя было разжать, поэтому ее срочно доставили в медицинское учреждение и вызвали полицию.

Полиция выяснила личность нападавшей и все обстоятельства дела. В связи с произошедшим был начат процесс административного нарушения, а также назначена судебная экспертиза.

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