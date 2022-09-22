Избиение девочки в Елгаве: полиция объясняет отсутствие уголовного дела

В ходе расследования полиция также выяснила, что обе фигурантки малознакомы друг с другом, а мотивы конфликта связаны с нелестным контентом, размещенным в социальных сетях.

"14 сентября текущего года в полицию поступило заключение судебно-медицинского эксперта о том, что телесные повреждения, нанесенные потерпевшей, можно оценить как легкие. По заключению эксперта, данное нарушение было исследовано в соответствии с 12 статьей закона "Об административных взысканиях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка" - за нанесение легких телесных повреждений.

19 сентября материалы дела были переданы в Подкомиссию по делам детей Административной комиссии Елгавского самоуправления для применения принудительных мер воспитательного характера", - подчеркивают представители полиции.

"Говоря о прозвучавшей информации о возможном материальном ущербе в ходе конфликта, такая информация в полицию в ходе административного процесса не предоставлялась и официально не поступала до сих пор. Нет сомнений, что правонарушение имело место, полиция расследовала его в соответствии с существующим регулированием.

Госполиция считает, что эта ситуация уже является борьбой с последствиями, и в этот момент общество и вовлеченные учреждения не должны развивать эмоциональное насилие и становиться агрессором по отношению к другому ребенку. Важно объективно оценить ситуацию, заглянув глубже - почему несовершеннолетний подвержен агрессии, как помочь и создать такую ​​среду, в которой человек смог бы жить и развиваться как полноценный член общества в будущем. Это ответственность всего общества, совместная работа", - заявили представители полиции.