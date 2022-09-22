В среду, 21 сентября, Государственная полиция опубликовала объяснение, почему не было возбуждено уголовное дело в отношении подростка, избившего в Елгаве девочку младшего возраста, также сотрудники правоохранительных органов проинформировали о том, что на данный момент известно об этом происшествии.
Избиение девочки в Елгаве: полиция объясняет отсутствие уголовного дела
Как сообщалось, представители избитой на прошлой неделе в Елгаве девочки попытаются возбудить уголовное дело против агрессивного подростка.
Вот также опубликованное Госполицией 21 сентября разъяснение по поводу инцидента и невозбуждения уголовного дела:
"На следующий день после происшествия, 12 сентября, по факту поступления заявления в полицию незамедлительно начато производство по делу об административном правонарушении, выяснены обстоятельства, назначено судебно-медицинское освидетельствование для установления тяжести телесных повреждений в целях принять решение о дальнейшем ходе процесса в порядке, установленном законодательством.
Полиция тщательно подошла к этому делу и процессу, учитывая, что в происшествии участвовали особо охраняемые законом лица - несовершеннолетние девочки.
В этой ситуации Госполиция также проконсультировалась с областной прокуратурой, и в соответствии с общим видением событие было оценено в административном, а не в уголовно-процессуальном порядке.
В то же время полиция также передала информацию о происшествии Елгавскому управлению социальных дел в соответствии со своей компетенцией", - пишут представители полиции.
Как говорится в заявлении, в ходе процесса сотрудники полиции выясняли личности несовершеннолетних девочек, приняли объяснения обеих сторон, зафиксировали показания свидетелей, а также производили иные процессуальные действия.
В ходе расследования полиция также выяснила, что обе фигурантки малознакомы друг с другом, а мотивы конфликта связаны с нелестным контентом, размещенным в социальных сетях.
"14 сентября текущего года в полицию поступило заключение судебно-медицинского эксперта о том, что телесные повреждения, нанесенные потерпевшей, можно оценить как легкие. По заключению эксперта, данное нарушение было исследовано в соответствии с 12 статьей закона "Об административных взысканиях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка" - за нанесение легких телесных повреждений.
19 сентября материалы дела были переданы в Подкомиссию по делам детей Административной комиссии Елгавского самоуправления для применения принудительных мер воспитательного характера", - подчеркивают представители полиции.
"Говоря о прозвучавшей информации о возможном материальном ущербе в ходе конфликта, такая информация в полицию в ходе административного процесса не предоставлялась и официально не поступала до сих пор. Нет сомнений, что правонарушение имело место, полиция расследовала его в соответствии с существующим регулированием.
Госполиция считает, что эта ситуация уже является борьбой с последствиями, и в этот момент общество и вовлеченные учреждения не должны развивать эмоциональное насилие и становиться агрессором по отношению к другому ребенку. Важно объективно оценить ситуацию, заглянув глубже - почему несовершеннолетний подвержен агрессии, как помочь и создать такую среду, в которой человек смог бы жить и развиваться как полноценный член общества в будущем. Это ответственность всего общества, совместная работа", - заявили представители полиции.
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