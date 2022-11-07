Из-за различия мнений в переговорах о формировании правительства взята пауза

Кариньш сначала ожидает от ОС ответа на предложение о разделении сфер ответственности, а представители ОС первоначально хотят работать над декларацией правительства.

Кариньш заявил агентству LETA, что ждет "ясного ответа" от представителей ОС, "готовы ли они двигаться вперед или нет".

Один из лидеров ОС Эдгар Таварс с оптимизмом смотрит на возможность достижения соглашения для продолжения работы по формированию правительства. Он рассказал агентству LETА, что в ходе трехсторонних переговоров между "Новым Единством", ОС и Национальным объединением в пятницу было достигнуто соглашение, и ОС согласен с предложенной Кариньшем пропорцией должностей в правительстве.

При этом остается неясным, могут или не могут быть министрами не избранные в Сейм люди, а это может иметь значение для должности министра здравоохранения.

По словам Таварса, для того, чтобы ОС делегировал своих представителей в правительство, сначала должно быть ясно, как будущая коалиция намерена развивать страну во всех сферах. Прежде чем определиться со сферами ответственности и будущими действиями, важно знать, не объявит ли вскоре министр финансов о сокращении финансирования одной из отраслей. Важно первоначально договориться о том, что приоритетом будет экономическое развитие, а также о том, что необходимо делать в сфере здравоохранения, образования и др.

Таварс добавил, что консультации внутри ОС продолжатся во вторник, 8 ноября.