Из квартиры раздавались стуки и крики: сосед помог спасти 86-летнюю женщину

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов встретили звонившего возле лестничной клетки. Он сообщил, что недавно пришел домой и услышал шум, а также крики о помощи, что вызвало опасения, что один из соседей находится в беспомощном состоянии.

При осмотре лестничной клетки сотрудники полиции услышали женский голос, который звал на помощь, и несколько ударов по стене и трубам системы отопления.

На место происшествия немедленно выехала Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), сотрудники которой вскрыли дверь квартиры.

Выяснилось, что 86-летняя женщина находилась в ванной комнате, дверная ручка которой была повреждена изнутри так, что она не могла самостоятельно выбраться из ванной, поэтому всячески пыталась позвать на помощь.

После открытия двери ванной женщина была передана медикам, которые пришли к выводу, что в ее госпитализации нет необходимости.

RPP выражает благодарность жителю, который не остался равнодушным и сообщил о происшествии.