СМИ: советник Байдена провел секретные переговоры с приближенными Путина

По словам собеседников газеты, целью этих контактов было не урегулирование войны в Украине, а предотвращение эскалации и поддержка каналов связи.

Разговоры также велись, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.

По информации издания, Салливан также призвал руководство Украины публично заявить о готовности урегулировать конфликт. Ранее о подобных просьбах со стороны администрации президента США сообщала The Washington Post.

Пресс-секретарь Салливана не стала комментировать информацию газеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию The Wall Street Journal, сказал, что "много "уток" публикуют англосаксонские газеты", пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".