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СМИ: советник Байдена провел секретные переговоры с приближенными Путина

rus.tvnet.lv
СМИ: советник Байдена провел секретные переговоры с приближенными Путина
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: Evgenii Sribnyi/Shutterstock

В последние месяцы советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, пишет "Медуза" со ссылкой на источники The Wall Street Journal среди чиновников США.

По словам собеседников газеты, целью этих контактов было не урегулирование войны в Украине, а предотвращение эскалации и поддержка каналов связи.

Разговоры также велись, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.

По информации издания, Салливан также призвал руководство Украины публично заявить о готовности урегулировать конфликт. Ранее о подобных просьбах со стороны администрации президента США сообщала The Washington Post.

Пресс-секретарь Салливана не стала комментировать информацию газеты. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию The Wall Street Journal, сказал, что "много "уток" публикуют англосаксонские газеты", пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

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