"Повар Путина" признал свое вмешательство в выборы в США

"Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем.

Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - сказано в тексте, который опубликовала пресс-служба его компании "Конкорд" в понедельник, 7 ноября.

Так бизнесмен, которого в независимых СМИ нередко называют "поваром Путина", ответил на запрос портала Russia News, касающийся сообщений СМИ о вмешательстве России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября.

Пригожин предупредил, что в его ответе будет содержаться "определенная двусмысленность".

Власти США неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы президента в 2016 году и в 2020 году. Россия отрицает любые обвинения во вмешательстве в выборы, называя их беспочвенными.