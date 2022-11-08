Это произошло несколько лет назад, когда человек, имя которого не называется, случайно обнаружил в мобильном телефоне своего ребенка фотографии, от которых, по его словам, у него подкосились ноги – настолько они оказались шокирующими, пишет Rus.Postimees.
Высокопоставленный эстонский политик замешан в скандале с детской порнографией
История, которую пытались скрыть от общественности, могла бы так и остаться нерассказанной, если бы главным автором снимков не был председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).
На фотографиях ребенок (из-за деликатности темы Postimees не называет его пол и избегает лишних подробностей) изображен в неуместных позах, при этом он или обнажен, или полуобнажен. Например, в случае одной фотографии родитель утверждает, что ребенок находится в такой позе, что видна только его неприкрытая интимная зона.
"Ни один человек не готов к тому, чтобы увидеть своего маленького ребенка в таком виде, и никто не планирует своих действий на случай, если увидит такое, – говорит адвокат Мария Мяги-Рохтметс, защищающая интересы родителя, обратившегося которой обратился в суд с иском против Михкельсона. – Для моего клиента это был настоящий шок".
При этом, что важно, другой родителей ребенка знал, что снимаются такие фотографии, и дал на это согласие.
Postimees подчеркивает, что уголовное дела в отношении Михкельсона не возбуждалось, это был гражданский процесс. Кроме того, следует указать, что процесс был закрытым и все его материалы закрыты, поэтому статья во многом основана на разъяснениях источников. Сам председатель Комиссии по иностранным делам от комментариев для Postimees отказался.
Неразумное поведение
В документе, направленном в Postimees, говорится, что, по оценке истца, снимки, сделанные Михкельсоном, не имеют никакой памятной или художественной ценности, кроме того, имеются фотографии, на которых несовершеннолетний, по мнению истица, запечатлен в "сексуализированно-эротическом" образе.
Михкельсон же сказал в полиции, что хотел сфотографировать "резвящегося ребенка" или что снимки были сделаны во время игры. Поскольку на фотографиях, согласно описанию, предоставленному истцом, была видна и интимная зона несовершеннолетнего, сохранение фотографий и их загрузка в интернет вызвали у истца вопросы.
"Обычно цель фотографирования – запечатлеть момент и передать эмоции. Эти снимки не вызывают никаких положительных эмоций, наоборот – человеку с нормальной психикой неприятно и неловко смотреть на такие фото", – сообщил истец в документе, присланном в Postimees.
Мяги-Рохтметс пояснила, что поскольку судебное разбирательство между Михкельсоном и его клиентом было закрытым, она не может подробно говорить о его обстоятельствах. "Судебное разбирательство было объявлено закрытым по заявлению клиента и в интересах ребенка, а не в интересах Марко Михкельсона", – подчеркнула она.
Мяги-Рохтметс не имеет права более подробно описывать фотографии для публикации, но отмечает, что ее оценка была и остается таковой, что такие фотографии детей нельзя делать, а тем более сохранять. По ее словам, такую же оценку дали и другие связанные специалисты.
Об этом деле поставлены в известность гражданский суд, полиция и ответственные за работу детского приюта от Департамента социального страхования. Хотя один из родителей ребенка счел фотографии чрезвычайно возмутительными, а другой – нет, насколько стало известно Postimees, было сочтено, что, хотя поведение Михкельсона и было неблагоразумным, оно не квалифицируется как преступление.
Как уже сказано, производство по уголовному делу в отношении Михкельсона начато не было. Однако, по мнению представителя одной из служб, этот поступок является предосудительным с этической точки зрения, и в ситуации, когда ребенок не осознает, что его фотографируют обнаженным, необходимо исходить прежде всего из принципа неприкосновенности тела ребенка.
Родитель больше не смог смотреть на фотографии
Отвечая на вопрос, почему ее клиент решил обратиться к властям, а не к самому Михкельсону, Мяги-Рохтметс отметила, что она, исходя из увиденного на фотографиях, дала клиенту понять, что для обеспечения безопасности ребенка недостаточно одних слов: "Будь хорошим человеком и больше не делай этого!".
"Было и есть очевидно, что в интересах детей все родители должны обращаться к знатокам и специалистам по подобным делам".
Хотя делом клиента Мяги-Рохтметс изначально занимался другой адвокат, присяжный поверенный подтвердила, что даже когда клиент пришел к нему спустя несколько месяцев, ему было трудно собраться даже для того, чтобы поговорить о проблеме.
"Это был экстраординарный судебный процесс, и как юрист я очень довольна тем, что мы смогли передать дело в суд. Мне как профессионалу жаль, что я не могу говорить об этом деле, но важнее, чтобы клиент получил то, что было возможно получить через суд", – сказал адвокат.
Мяги-Рохтметс добавила, что судебное разбирательство завершено, и она не может точно сказать, каково было решение. "Решением суда (судебным компромиссом – ред.) Марко Михкельсон был обязан сделать какие-то вещи, и ему было запрещено совершать некие действия в дальнейшем. Поскольку у клиента или судебного исполнителя нет возможности проверить, выполнил ли Марко Михкельсон обязательства, возложенные судом, или соблюдает ли он запрет, мы можем только очень надеяться, и держать пальцы скрещенными".
По поводу всей этой истории следует подчеркнуть, что хотя судебное разбирательство и завершилась компромиссом – насколько известно Postimees, была достигнута договоренность о том, что председатель иностранной комиссии больше не может фотографировать несовершеннолетних детей в таком виде – власти не сочли, что Михкельсон намеренно использовал ребенка для создания эротического или порнографического произведения. Скорее всего, фотографии депутата были сделаны по ошибке, в запале игры. Насколько известно Postimees, никаких сексуальных домогательств или других преступных деяний зафиксировано не было.
Детей не следовало бы фотографировать голыми
Как фотографировать детей так, чтобы из-за этого не попадать в передряги? Анна Франк, руководитель службы детского приюта Департамента социального страхования, заявила, что, хотя она не может прокомментировать этот конкретный случай из соображений безопасности и благополучия ребенка, материалы, изображающие обнаженных детей, всегда вызывают беспокойство. Это связано с тем, что никогда нельзя быть уверенным в том, что интересы ребенка ставятся на первое место при их создании.
"Когда речь идет о фотографиях обнаженных детей, не может быть черно-белого отношения, ситуации могут быть более разнообразными, в зависимости от того, например, кто создал эти материалы, зачем, и где они используются и т. д.", – сказал Франк. Правда, многим свойственно иметь в альбоме фотографии обнаженных младенцев, и, конечно, это не наказуемо. Однако, по словам руководителя службы детского дома, использование снимка в неприемлемых целях может быть преступлением, поэтому она рекомендует вообще не фотографировать детей обнаженными.
Ситуации, связанные с детьми, которые привлекли чье-то внимание, в детском доме оцениваются разными методами. Одним из них является бельгийская Система флажков Sensoa для специалистов, работающих с детьми и молодежью, которая поддерживает здоровое сексуальное развитие и предотвращает сексуальное насилие.
"Используя основные критерии этого метода, а именно согласие, добровольность, равенство, соответствие возрасту, соответствие бэкграунду, влияние на самооценку, мы можем поместить их в разные категории оценки и оценить, о чем идет речь и как реагировать на ситуацию. Если результат оценки выходит за пределы зеленой зоны, к ситуации нужно отнестись более серьезно".
Франк признала, что в сексуальном поведении детей свойственно то, что они еще не умеют правильно поступать - например, он воспитывал просьбу о согласии. "Но и взрослые не умеют правильно вести себя по отношению к другим взрослым и детям или ведут себя неприемлемым образом".
Причина публикации
Информация о деле председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона попала в Postimees еще в середине декабря прошлого года. Журналист сразу связался с Михкельсоном по телефону . Михкельсон не подтвердил и не опроверг первоначальную информацию и попросил при освещении темы тщательно соблюдать нормы этики.
"Честно говоря, я не понимаю, о чем вы говорите, какой судебный иск?" – спросил парламентарий и попросил редакцию связаться с ним в письменной форме. Однако на вопросы не ответил, а вместо этого обратился к тогдашнему главному редактору с просьбой предотвратить публикацию. История некоторое время пылилась на полке.
Но в марте этого года журналисту позвонил следователь полиции и попросил его явиться для дачи показаний. Оказалось, председатель комитета по иностранным делам обратился в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто тот неизвестный, который обратился в Postimees. Однако журналист не обязан раскрывать свои источники. Возбуждено уголовное дело.
Политик решил отказаться от должности
В свете скандала председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон решил отказаться от своей должности, пишет Rus.Postimees.
"И хотя публичные нападки на меня и мою семью несправедливы и бесчеловечны, в интересах мира в трудовых отношениях я решил уйти в отставку с поста председателя. В настоящее время Эстония нуждается во внешней политике, которая была бы экономной с точки зрения внутренней политики, а также сосредоточена на безопасности. Сейчас я больше внимания уделю своей семье. Я благодарю сотни людей, которые в последние дни отправили мне письма и сообщения с поддержкой. Это помогло нашей семье держаться в это непростое время. Я не планирую отказываться от участия во внешней политике и политике безопасности и буду баллотироваться на весенних выборах Рийгикогу в Харьюмаа и Рапламаа", – написал политик в соцсетях.
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