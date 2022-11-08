Несчастный случай: автомобиль трижды переехал свою хозяйку

По данным полиции, 45-летняя жительница Швейцарии вышла из своего автомобиля с включенным двигателем в юго-восточном швейцарском городе Санкт-Галлен, очевидно, чтобы взять что-то из багажника, сообщает информационное агентство ATS.

Однако автомобиль, который был припаркован под небольшим уклоном, начал медленно катиться назад. Женщина отчаянно пыталась остановить его, но упала на землю, и машина перекатилась через нее.

Затем катившийся автомобиль протаранил другой автомобиль, после чего снова начал двигаться в обратном направлении, сбив женщину во второй раз.

На этом злоключения женщины не закончились: автомобиль врезался в бордюр, который отбросил его назад к женщине, после чего автомобиль сбил ее в третий раз.

Наконец, автомобиль врезался в деревянный барьер и остановился. Пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.