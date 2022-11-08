24 воспитателя из Даугавпилса не прошли проверку на знание госязыка: шестерых уволили, пятеро пересдали на нужную категорию

Что в Даугавпилсе?

24 педагога дошкольного образования не владеют госязыком на должном уровне. Из них:

с одним педагогом работодатель расторг трудовой договор;

5 учителей усовершенствовали знания и повторно сдали экзамен на владение латышским в Центре государственного языка;

c одним педагогом достигли договорённость о смене должности. Она продолжает некоторое время выполнять обязанности няни (для этой профессии нужен уровень В2);

6 педагогов завершили трудовые отношения;

6 педагогов находятся на длительном больничном;

у других педагогов не истёк трёхмесячный срок для совершенствования языковых навыков. Они посещают курсы латышского языка.

Об изменениях в законе

Согласно поправкам к Закону об образовании, ужесточились требования владения латышским языком к педагогам и руководителям образовательных учреждений. Уровень владения госязыком должен быть не ниже категории C1. Поправки вступили в силу 25 октября 2022 года.

Если Центр Госязыка установил, что педагог не владеет латышским на должном уровне, руководитель образовательного учреждения должен отстранить его от исполнения рабочих обязанностей до дня сдачи экзамена на знание госязыка. Если педагог в течение трёх месяцев не улучшил уровень владения языком и не сдал экзамен на знание госязыка на должном уровне, трудовые отношения с ним прекращают.