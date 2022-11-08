Неправда, что депутат Рижской думы призвал ввести штраф 4000 евро за разговор на русском языке

Это утверждение неправдиво, потому что упомянутый Бреманисом "депутат" Марцис Кулис не является депутатом Рижской думы, а также не занимает никакой другой политической должности.

TikTok-видео, в котором Бреманис распространяет неправдивую информацию, видели более 277 тысяч пользователей. Данное видео распространяют также и в социальной сети Facebook, где им поделилось несколько сотен человек.

Бреманис рассказывает:

"4000 евро штраф за то, что русскоговорящий в Латвии будет разговаривать с латышом на русском, если этот латыш не захочет этого. Представляете, такой закон предложил депутат Рижской думы Марцис Кулис, политик. (...) Ну это цирк на самом деле, ну серьезно… серьезно".

21 октября Марцис Кулис в своем Twitter писал, что "за разговор с латышом на русском против его воли нужно назначать штраф в 4000 евро". Объем штрафа Кулис придумал, основываясь на денежном наказании, которое в Гамбурге присудили некоему мужчине за прикрепление к машине символа кремлевской пропаганды - буквы Z.

Фото: Re:baltica/Источник: скришот с Twitter

Марцис Кулис не является депутатом Рижской думы.

Когда-то он представлял Новую консервативную партию и был в этой должности с ноября 2018 года по январь 2020 года. На внеочередных выборах в Рижскую думу Кулиса не избрали, в свою очередь в выборах в нынешний, 14-й Сейм он не участвовал. В соцсетях Кулиса указано, что сейчас он работает агентом по недвижимости.

Кроме того, Re:Check не удалось найти информацию о том, чтобы какой-либо депутат Рижской думы или другой политик высказывал желание ввести подобный штраф.