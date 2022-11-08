Видео ⟩ Тяжелая авария под Кулдигой: тело водителя было найдено около автомобиля

Водитель красной машины Volvo не справился с управлением возле автобусной остановки "Граудупе" при обстоятельствах, которые пока не установлены.

В этот же момент по встречной полосе приближался грузовик Mercedes. Ни один из водителей не смог вовремя изменить траекторию, и сильное лобовое столкновение унесло жизнь водителя легкового автомобиля.

На момент прибытия экстренных служб тело мужчины находились за пределами салона Volvo - судя по всему, человек вылетел через стекло автомобиля после столкновения.

Шоссе было перекрыто в обе стороны на несколько часов, пока работали экстренные службы. Один из водителей грузовиков, застрявших в пробке, хорошо знает этот участок дороги. Водитель утверждает, что дорога хорошо просматривается, и допускает, что водитель легкового автомобиля был невнимателен.

Причину трагической аварии выясняют в полиции. Пока невозможно судить, кто из водителей был виновен. Водитель грузовика Mercedes получил легкие травмы. Мужчина посетил медицинское учреждение для проведения дополнительных обследований. В 15:00 проезжую часть расчистили, восстановив движение транспорта.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)