Патрушев прибыл в Иран; он может говорить о поставках ракет

О визите Патрушева сообщает информационное агентство Nour, по данным которого он был приглашен секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. О целях визита агентство пишет лишь, что он прибыл для обсуждения российско-иранского сотрудничества.

Российские официальные органы о визите Патрушева пока не сообщают.

По заключению авторов сводки ISW, иранский Высший совет национальной безопасности, "вероятно объявил о прибытии Патрушева в Иран, чтобы продемонстрировать международной (а не домашней) аудитории углубление сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также косвенно дать понять, что высокопоставленный российский чиновник обращается к Ирану за помощью в связи с событиями в Украине", сообщает Русская служба BBC.

На прошлой неделе Иран был вынужден признать, что поставляет России дроны-камикадзе, которые армия РФ применяет для массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. При этом в Тегеране уверяют, что эти беспилотники были поставлены еще до начала войны России с Украиной, но не предоставляют каких-либо доказательств.

ISW уверен, что "Кремль продолжает попытки тайно получить оружие для использования в Украине, чтобы таким образом смягчить результаты международных санкций и компенсировать истощение запасов отечественных боеприпасов".

Американские эксперты также ссылаются на сообщения британских СМИ, по данным которых Россия передала Ирану захваченный груз с западным оружием.