Промежуточные выборы в США: появляются первые результаты. За какими штатами нужно следить

Например, каким будет результат Рона Десантиса и сможет ли губернатор увеличить число республиканских голосов по сравнению с результатом Дональда Трампа в 2020 году. Тогда бывший президент победил во Флориде с преимуществом более 3% - самым большим в истории президентских выборов в этом штате с 2004 года. Если, как предполагают некоторые, результат Десантиса будет еще более убедительным, движение Флориды вправо закрепится окончательно.

Кроме того, наш корреспондент будет внимательно следить за результатами выборов в округе Майами-Дейд - самом густонаселенном во Флориде. Ранее здесь безусловное преимущество имели демократы, но первые оценки показали, что на промежуточных выборах более активными были избиратели-республиканцы. Похожие изменения происходят в Джексонвилле, Орландо и Тампа-Бэй. В результате Республиканская партия может получить в штате все пять мест, которые ей необходимы для контроля над Палатой представителей.

Аризона: важнейшее поле боя

Как передает из Аризоны корреспондент Би-би-си Софи Лонг, этот штат является одним из самых важных на политической карте США и в нем можно в миниатюре увидеть процессы, которые происходят по всей стране.

Избиратели в Аризоне ждут резульатов выборов Фото: EPA

Инфляция здесь выше среднеамериканской; намного острее, чем в других штатах, стоит проблема миграции и безопасности (Аризона граничит с Мексикой). Кроме того, здесь очень очевидны последствия глобального потепления - штат страдает от засух и пожаров. Местные жители также не прекращают ожесточенно спорить о легальности абортов.