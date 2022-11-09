Кариньш: если не договоримся с "Объединенным списком", сформируем другую коалицию

Кариньш сообщил, что ждет от ОС четкого ответа о том, готов ли он работать в коалиции и формировать правительство вместе с "Новым Единством" и Национальным объединением. В таком случае ОС должен согласиться с предложенным распределением министерских портфелей.

Премьер выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи с ОС будет достигнуто соглашение и процесс формирования правительства и разработки декларации пойдет быстрее.

В случае, если встреча с ОС не принесет ожидаемого результата, Кариньш намерен обратиться к президенту Эгилу Левитсу. На вопрос, означает ли это, что ОС больше не будет потенциальным партнером по коалиции, он ответил отрицательно, но сказал, что, вероятно, придется вернуться к первоначально предложенной модели коалиции из четырех партий.

"У меня уже есть идея другой модели правительства: та, с которой я начинал - фактически наиболее логичной и стабильной была бы четырехпартийная коалиция. Если трехпартийная коалиция не будет сформирована, то следующей идеей станет возвращение к первоначальной четырехпартийной коалиции, которую я предлагал", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, встреча Кариньша и представителей ОС состоится сегодня в 11:00.

Как ранее заявил лидер ОС Улдис Пиленс, ОС считает предложение Кариньша "одномерным", поскольку оно предусматривает вначале распределение сфер ответственности, а не концептуальный поиск решения ряда важных вопросов, в том числе о том, как предотвратить отставание Латвии от Эстонии и Литвы и по экономическим показателям, и в сфере социальной поддержки.

Также вначале необходимо обсудить меры по ограничению роста цен и содействие использованию местных энергоресурсов.

Важным Пиленс считает также договориться о сотрудничестве министерств в таких сферах, как, например, дигитализация, которая затрагивает много отраслей.