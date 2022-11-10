На днях в соцсетях обсуждалась новость о том, что в кофейне-обжарочной в Резекне "поменялось" название печенья "Светлана". Как выяснилось, это печенье, которое делает само кафе, и изделие никогда не называлось "Светланой". RUS TVNET поговорил с менеджером по развитию SIA ADUGS Production Анной Ленцбергой о том, менялось ли название печенья у его "родителя".
Так менялось ли название печенья "Светлана"? Поговорили с Adugs
Кто придумал печенье?
"Светлана" в Латвии - уже имя нарицательное, все латвийцы знают, о каком печенье идет речь. В Интернете можно найти варианты разных рецептов "Светланы", но они очень разнятся по содержанию и похожего на латвийское печенье производства Adugs одновременно как визуально, так и рецептурно - практически нет.
Представитель компании подчеркивает:
"Это печенье, родина которого - Латвия, город Ливаны. Оно произведено в Adugs, и придумано компанией - ее хозяином".
Где можно купить "Светлану"?
В ноябре 2020 года сообщалось, что по подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на кондитерском предприятии Adugs полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса. Адвокат предпринимателя выступила с опровержением.
В настоящее время судебное разбирательство по делу все еще продолжается. Как сообщает агентство LETA, рассмотрение уголовного дела планируется в конце ноября.
В то время торговые сети (например, Maxima, Rimi, Elvi) отреагировали на происшествие, отказавшись от сотрудничества с компанией. Вскоре стало известно, что Elvi возобновила сотрудничество с Adugs.
Производство продукции продолжает идти полным ходом.
Где сейчас можно приобрести печенье "Светлана"? По словам менеджера по развитию компании, кроме Elvi, это отдельные маленькие районные и региональные магазины, а также торговые сети Top!, Mego, Depo.
"Светлана" остается "Светланой"?
Менять название печенья крупный производитель Adugs не планирует. Но Ленцберга отметила, что у изделия есть и другое наименование - Wonder (в переводе с английского - "Чудо"). Это название используется в основном для экспорта печенья в Англию.
Компания Adugs Production выпускает 200 наименований продукции в различной расфасовке. Предприятие экспортирует продукцию в Литву, Эстонию, Германию, Великобританию, Испанию, Грецию, Финляндию, Израиль и США.
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