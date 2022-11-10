Так менялось ли название печенья "Светлана"? Поговорили с Adugs

Кто придумал печенье?

"Светлана" в Латвии - уже имя нарицательное, все латвийцы знают, о каком печенье идет речь. В Интернете можно найти варианты разных рецептов "Светланы", но они очень разнятся по содержанию и похожего на латвийское печенье производства Adugs одновременно как визуально, так и рецептурно - практически нет.

Представитель компании подчеркивает:

"Это печенье, родина которого - Латвия, город Ливаны. Оно произведено в Adugs, и придумано компанией - ее хозяином".

Где можно купить "Светлану"?

В ноябре 2020 года сообщалось, что по подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на кондитерском предприятии Adugs полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса. Адвокат предпринимателя выступила с опровержением.

В настоящее время судебное разбирательство по делу все еще продолжается. Как сообщает агентство LETA, рассмотрение уголовного дела планируется в конце ноября.

В то время торговые сети (например, Maxima, Rimi, Elvi) отреагировали на происшествие, отказавшись от сотрудничества с компанией. Вскоре стало известно, что Elvi возобновила сотрудничество с Adugs.