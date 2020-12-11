Сеть магазинов Elvi возобновляет сотрудничество с Adugs

Комментируя ситуацию, коммерческий директор Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне отмечает: "После публично прозвучавших в адрес Adugs Production обвинений сеть магазинов Elvi приостановила закупку продукции данного производителя до прояснения ситуации. Встретившись с сотрудниками и представителями юридическими интересов предприятия, мы обсудили ситуацию и оценили возможность дальнейшего сотрудничества.

Учитывая предоставленную предприятием информацию об обстоятельствах дела, значение продукции Adugs Production в создании любимого ассортимента покупателей и ее роль в поддержке экономической стабильности региона, мы решили продолжить сотрудничество".

"Уже в ближайшие дни в магазинах Elvi снова появится наша продукция, приносящая радость в будни и в праздники. Команда нашего предприятия с чувством высокой ответственности относится к решению Elvi возобновить сотрудничество. Производство готово к обеспечению рождественского спроса.

Решение Elvi - это поддержка нам как одному из крупнейших работодателей Латгалии и выражение доверия качеству нашей продукции. Каждый заказ сейчас помогает нам сохранить рабочие места. Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция вернулась на полки магазинов по всей Латвии как можно быстрее", - комментирует Анна Ленцберга, менеджер по развитию Adugs Production.

Л. Вартукаптейне продолжает: "Планируя сотрудничество, мы строго отделяем себя от всех инкриминированных компании нарушений, полностью доверяя компетенции правоохранительных органов в данном вопросе.

Стоит иметь в виду, что Adugs Production - это работодатель для нескольких сотен человек, которые отрицают прозвучавшие обвинения, просят дать им возможность продолжить работу и обеспечить свои семьи. Возобновив продажу продукции Adugs Production, мы не только поддержим столь важное для региона предприятие, но и сохраним рабочие места для жителей страны".

Сотрудничество Elvi с Adugs Production будет возобновлено 11 декабря. Доставка продукции Adugs Production в сеть магазинов Elvi была прервана 20 ноября после выдвинутых Государственной полицией обвинений и задержания трех человек, в том числе руководителя предприятия.