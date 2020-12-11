Сеть магазинов Elvi возобновляет сотрудничество с Adugs

После встречи с представителями кондитерского предприятия Adugs Production национальная сеть розничной торговли Elvi приняла решение восстановить сотрудничество и возобновить продажу продукции Adugs Production.
Комментируя ситуацию, коммерческий директор Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне отмечает: "После публично прозвучавших в адрес Adugs Production обвинений сеть магазинов Elvi приостановила закупку продукции данного производителя до прояснения ситуации. Встретившись с сотрудниками и представителями юридическими интересов предприятия, мы обсудили ситуацию и оценили возможность дальнейшего сотрудничества.
Учитывая предоставленную предприятием информацию об обстоятельствах дела, значение продукции Adugs Production в создании любимого ассортимента покупателей и ее роль в поддержке экономической стабильности региона, мы решили продолжить сотрудничество".
"Уже в ближайшие дни в магазинах Elvi снова появится наша продукция, приносящая радость в будни и в праздники. Команда нашего предприятия с чувством высокой ответственности относится к решению Elvi возобновить сотрудничество. Производство готово к обеспечению рождественского спроса.
Решение Elvi - это поддержка нам как одному из крупнейших работодателей Латгалии и выражение доверия качеству нашей продукции. Каждый заказ сейчас помогает нам сохранить рабочие места. Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция вернулась на полки магазинов по всей Латвии как можно быстрее", - комментирует Анна Ленцберга, менеджер по развитию Adugs Production.
Л. Вартукаптейне продолжает: "Планируя сотрудничество, мы строго отделяем себя от всех инкриминированных компании нарушений, полностью доверяя компетенции правоохранительных органов в данном вопросе.
Стоит иметь в виду, что Adugs Production - это работодатель для нескольких сотен человек, которые отрицают прозвучавшие обвинения, просят дать им возможность продолжить работу и обеспечить свои семьи. Возобновив продажу продукции Adugs Production, мы не только поддержим столь важное для региона предприятие, но и сохраним рабочие места для жителей страны".
Сотрудничество Elvi с Adugs Production будет возобновлено 11 декабря. Доставка продукции Adugs Production в сеть магазинов Elvi была прервана 20 ноября после выдвинутых Государственной полицией обвинений и задержания трех человек, в том числе руководителя предприятия.
Компания Adugs Production выпускает 200 наименований продукции в различной расфасовке. Предприятие экспортирует продукцию в Литву, Эстонию, Германию, Великобританию, Испанию, Грецию, Финляндию, Израиль и США.