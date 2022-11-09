СМИ: Зеленский поговорил с властями США и назвал условия для мира

Американское издание напоминает о выступлении Зеленского в понедельник, 7 ноября, в котором тот перечислил пять основных условий мира с Россией:

Восстановление территориальной целостности Украины;

Уважение к уставу ООН;

Выплата компенсаций за нанесенный во время войны ущерб;

Наказание всех виновных в преступлениях;

Предоставление гарантий, что война не повторится.

При этом, как сказано в публикации, Зеленский не упомянул, что переговоры с Москвой могут состояться, только если президент Владимир Путин будет отстранен от власти.

"Перемена, как сказал один из источников, произошла после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе личной встречи с Зеленским советника по национальной безопасности Джейка Салливана. По словам высокопоставленного сотрудника администрации [США], американские чиновники прямо не просили Зеленского и его советников о перемене позиции, но передали, что Киев должен продемонстрировать желание закончить войну на разумных и мирных условиях", - говорят авторы издания Politico.

Ранее Зеленский неоднократно говорил, что не намерен вести переговоры с нынешним президентом России после того, как Кремль попытался аннексировать четыре украинских региона (в дополнение к Крыму). О каких-либо изменениях этого принципа украинские власти не сообщали.

Американские СМИ, в том числе Washington Post и Wall Street Journal, ранее писали, что Салливан предлагал Зеленскому продемонстрировать готовность к миру, чтобы склонить на свою сторону мировое сообщество.

При этом журналисты подчеркивали, что Вашингтон не стремится заставить Киев пойти на какие-либо уступки.