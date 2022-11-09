Американское издание Politico пишет, что президент Украины Владимир Зеленский смягчил свою позицию в отношении перспектив мира с Россией после разговора с властями США. Об этом сообщает Русская служба BBC.
СМИ: Зеленский поговорил с властями США и назвал условия для мира
Американское издание напоминает о выступлении Зеленского в понедельник, 7 ноября, в котором тот перечислил пять основных условий мира с Россией:
При этом, как сказано в публикации, Зеленский не упомянул, что переговоры с Москвой могут состояться, только если президент Владимир Путин будет отстранен от власти.
"Перемена, как сказал один из источников, произошла после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе личной встречи с Зеленским советника по национальной безопасности Джейка Салливана. По словам высокопоставленного сотрудника администрации [США], американские чиновники прямо не просили Зеленского и его советников о перемене позиции, но передали, что Киев должен продемонстрировать желание закончить войну на разумных и мирных условиях", - говорят авторы издания Politico.
Ранее Зеленский неоднократно говорил, что не намерен вести переговоры с нынешним президентом России после того, как Кремль попытался аннексировать четыре украинских региона (в дополнение к Крыму). О каких-либо изменениях этого принципа украинские власти не сообщали.
Американские СМИ, в том числе Washington Post и Wall Street Journal, ранее писали, что Салливан предлагал Зеленскому продемонстрировать готовность к миру, чтобы склонить на свою сторону мировое сообщество.
При этом журналисты подчеркивали, что Вашингтон не стремится заставить Киев пойти на какие-либо уступки.
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