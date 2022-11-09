Видео ⟩ В Кекаве засняли, как по улицам ездит BMW без дверей

Автомобиль был полностью разбитый, не было ни дверей, ни передних крыльев, ни крышки багажника.

На видео видно, что в багажнике автомобиля застрял огромный кусок бумаги. Следует подчеркнуть, что на автомобиле не было номеров, а значит, на нем нельзя было передвигаться.

В полиции заявили, что нарушение было зарегистрировано.

Посмотрев видео внимательнее, можно сделать вывод, что автомобиль скорее всего реставрируется. В комментариях также есть предположение, что машину везут на покраску или с покраски.