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Видео ⟩ В Кекаве засняли, как по улицам ездит BMW без дверей

rus.tvnet.lv
В Кекаве засняли, как по улицам ездит BMW без дверей
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Машина без дверей
Машина без дверей Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В конце октября житель Кекавы заснял автомобиль BMW в очень необычном виде.

Автомобиль был полностью разбитый, не было ни дверей, ни передних крыльев, ни крышки багажника.

На видео видно, что в багажнике автомобиля застрял огромный кусок бумаги. Следует подчеркнуть, что на автомобиле не было номеров, а значит, на нем нельзя было передвигаться. 

В полиции заявили, что нарушение было зарегистрировано.

Посмотрев видео внимательнее, можно сделать вывод, что автомобиль скорее всего реставрируется. В комментариях также есть предположение, что машину везут на покраску или с покраски.

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