Куда пропала группа "Фрукты"?

Кто-то из сотрудников "Вечернего Урганта" покинул Россию, другие ищут новые рабочие места, а кто-то уже нашёл другие проекты, не дожидаясь возвращения вечернего развлекательного шоу в эфир.

Так, например, группа "Фрукты", которая отвечала в "Вечернем Урганте" за весёлые песенки и перебивки, продолжает работать на российском телевидении. "Палач" пишет, что группа появилась в программе "Клуб Шаболовка 37", которая выходит на телеканале "Культура".

Эпизод с коллективом из "Вечернего Урганта" вышел 4 ноября. "Фрукты" выступали там в качестве гостей. "Да, это не каждый день, но зато и не по 15 секунд", - написали участники группы в своём Instagram.

Что касается шоу "Вечерний Ургант", то судьба передачи активно обсуждается с конца февраля. То появляется информация, что студию разобрали, то появляются слухи о возвращении передачи.

В начале октября продюсер Евгений Гуцал рассказывал, что команда проекта до сих пор получает зарплату от Первого канала, а Ургант готовит новогодний спецвыпуск.