Видео ⟩ "Продвигаемся вперед на 3 сантиметра в день": пропагандист получает неожиданный ответ

Скабеева спросила: "Говоря о населенных пунктах, есть ли какие-то места, которые мы сможем занять в ближайшем будущем? Или мы теперь считаем свой прогресс только метрами и километрами, продвигаясь вперед очень медленно?

"Я процитирую моего друга-снайпера, который уже много месяцев работает под Марьинкой, что под Донецком. Мы продвигаемся вперед на три сантиметра в день" - это его фраза. Без комментариев", - отвечает военный корреспондент Дмитрий Стешин.

"Отлично", - заканчивает разговор Скабеева.

Russian state TV presenter Olga Skabeyeva: Go on, please tell us about all the villages we're about to take!



War correspondent Dmitry Steshin: Olga, we're advancing 3cm a day... pic.twitter.com/avjOlbOnQc — Francis Scarr (@francis_scarr) November 8, 2022