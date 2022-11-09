Пропагандистка подконтрольного Кремлю телеканала "Россия-1" Ольга Скабеева поинтересовалась у военного корреспондента "Комсомольской правды" о том, как дела у российских военных в Украине. Ответ, который она получила, оказался не совсем таким, на который она надеялась.
Видео ⟩ "Продвигаемся вперед на 3 сантиметра в день": пропагандист получает неожиданный ответ
Скабеева спросила: "Говоря о населенных пунктах, есть ли какие-то места, которые мы сможем занять в ближайшем будущем? Или мы теперь считаем свой прогресс только метрами и километрами, продвигаясь вперед очень медленно?
"Я процитирую моего друга-снайпера, который уже много месяцев работает под Марьинкой, что под Донецком. Мы продвигаемся вперед на три сантиметра в день" - это его фраза. Без комментариев", - отвечает военный корреспондент Дмитрий Стешин.
"Отлично", - заканчивает разговор Скабеева.
Russian state TV presenter Olga Skabeyeva: Go on, please tell us about all the villages we're about to take!— Francis Scarr (@francis_scarr) November 8, 2022
War correspondent Dmitry Steshin: Olga, we're advancing 3cm a day... pic.twitter.com/avjOlbOnQc
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