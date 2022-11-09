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Будет изменено движение в сторону аэропорта "Рига"

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Будет изменено движение в сторону аэропорта "Рига"
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Аэропорт "Рига"
Аэропорт "Рига" Фото: Ieva Leiniša/LETA

С 15 ноября меняется движение в аэропорт "Рига". Последний отрезок дороги перед аэропортом отныне придется проезжать по новой дороге, которая ведет вокруг будущей железнодорожной станции Rail Baltica.

Закрыто движение по дороге P133 от перекрестка с улицей Зиемелю, где движение транспорта перенаправляется на недавно проведенную дорогу L1, которая проходит рядом с улицей Торню.

Фото: info.railbaltica.org

Движение транспорта сохраняется по дуге, образуя петлю вдоль терминала аэропорта.

Дорога L1 в направлении Риги подключится к переезду Р133 недалеко от перекрестка улиц Зиемелю/Дзивниеку, обеспечивая дальнейшее движение по 4 полосам, как обычно (одна полоса налево, две прямо и одна направо). На дороге предназначено также место для поворота в направлении аэропорта, а также подключение к улицам Торню и Музею.

Доступ к парковке P2 будет осуществляться с дороги P133.

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