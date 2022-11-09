Будет изменено движение в сторону аэропорта "Рига"

Закрыто движение по дороге P133 от перекрестка с улицей Зиемелю, где движение транспорта перенаправляется на недавно проведенную дорогу L1, которая проходит рядом с улицей Торню.

Дорога L1 в направлении Риги подключится к переезду Р133 недалеко от перекрестка улиц Зиемелю/Дзивниеку, обеспечивая дальнейшее движение по 4 полосам, как обычно (одна полоса налево, две прямо и одна направо). На дороге предназначено также место для поворота в направлении аэропорта, а также подключение к улицам Торню и Музею.