Видео ⟩ Жителей Вецмилгрависа замучили ямы

Вецмилгравис - район сравнительно небольшой. Но в нем расположено несколько школ, детских садов, магазинов, дворец культуры "Зиемельблазма", да и до моря рукой подать. Но, как говорят местные жители, ни на концерт, ни на море, ни в поликлинику не сходишь без риска подвернуть ногу.

Как и в любом спальном районе, на улицах Вецмилгрависа много пожилых людей с палочками, сумками на колесиках, молодых родителей с колясками, детей на велосипедах. И все они вынуждены совершать трюки, уворачиваясь от ям.

Прогулявшись по улицам района, "Квартира" констатировала, что с тротуарами в Вецмилгрависе и в самом деле проблема. Куда обращаться в таких случаях? Все зависит от того, в чьей собственности находится проблемный участок дороги.

Янис Тирзиньш, представитель Рижского центра окрестностей, рассказал журналистам, что у Рижского самоуправления есть план благоустройства, в котором на сегодняшний день содержится 44 объекта. А если ваш участок дороги туда не попал, пишите заявление с описанием проблемы на электронный адрес aic@riga.lv.

Видео: Сюжет программы "Квартира"

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