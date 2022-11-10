Концерн Meta увольняет более 11 тысяч сотрудников

"Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13 процентов и уволить более 11 000 наших талантливых сотрудников. Мы также предпринимаем ряд дополнительных шагов, чтобы стать более компактной и эффективной компанией, сокращая расходы и продлевая мораторий на прием на работу до первого квартала", - сообщил Цукерберг в открытом письме сотрудникам.

По его словам, сокращения вызваны неверной оценкой перспектив онлайн-рынка после пандемии коронавируса. "В начале Covid мир быстро перешел в онлайн, и всплеск электронной коммерции привел к чрезмерному росту доходов. Многие предсказывали, что это будет постоянное ускорение, которое продолжится даже после окончания пандемии. Я тоже, поэтому я принял решение значительно увеличить наши инвестиции. К сожалению, все пошло не так, как я ожидал", - объяснил Цукерберг, указав, что онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям, а макроэкономический спад, усиление конкуренции и снижение рекламного рынка привели снижению доходов компании.

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